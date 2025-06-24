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Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук

Київ • УНН

 • 9784 перегляди

Провідні українські екологи стверджують, що керівниця Міндовкілля провалила практично всі ключові напрями роботи, проводить непрозору кадрову політику та замість діалогу з громадськістю займається цькуванням представників екологічної спільноти.

Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук

Масовий мор риби, отруєна вода, нестерпний сморід – два роки тому річка Псел на Полтавщині стала зоною екологічної катастрофи. Причина -  сотні тонн залишків свинячої гноївки зливою змило у водойму. Сьогодні у Пслі як і два роки тому дохне риба, якість води по багатьом показникам не відповідає нормі, а у місцевих мещканців - непридатні до використання колодязі. Десятки тонн фекалій як і раніше збираються у лагунах, які замість бетону побудовані з грунту та плівки. Екологи звинувачують у бездіяльності Міндовкілля. В кінці минулого року міністерство Світлани Гринчук погодило місцевому підприємству висновок з оцінки впливу на довклілля. У документі зазначається, нібито вплив на поверхневі води відсутній", а "вплив на підземні води незначний", - каже експертка ГО "Екодія" Марія Бєлкіна. Екологічна спільнота Полтавщини була шокована та обурена таким рішенням, передає УНН

Це лише один із скандалів, де фігурує Міндовкілля.

Президентка профспілки Асоціація професіоналів довкілля (PAEW) Людмила Циганок вважає, що міністерством провалена робота з налаштування системи фіксації злочинів рф проти довкілля. Система моніторингу довкілля має десятки "білих плям", із даними, які або недоступні, або втратили довіру.

"Поки ми боремося за кожен клаптик землі, ми повинні так само боротися за право довести, що саме знищив ворог. Що саме отруєно. Що зруйновано. Яку шкоду завдано нашому повітрю, воді, ґрунтам, біорізноманіттю. Досі відсутня дієва автоматизована система моніторингу. Без цього не буде репарацій. Не буде справедливості в міжнародних судах. Чим ми зможемо довести шкоду? Фотографією з дрона? Висновком на дві сторінки від селищної ради? Чи аналітикою, зібраною через місяці після вибуху? Щоб виграти справу в Гаазі чи Страсбурзі, нам потрібні дані, які мають юридичну силу. Інтегровані системи моніторингу, синхронізовані з європейськими Copernicus, EEA, EPA", - зазначає Циганок.

"Багато разів говорилось, що методи якими ми оцінюємо, не відповідають міжнародним стандартам та базуються на радянському принципі гранично допустимих концентрацій. Це не вплив на довкілля оцінюється.  Збитки довкілля це втрата частини екосистемних послуг…", - пояснює експерт з питань довкілля мережі "АНТС" Олег Листопад.

При Гринчук не переглядалась система штрафів за завдані збитків довкіллю. Залишилась на рівні заяв реформа екологічного контролю, покликана "уникнути корупційних ризиків під час перевірок підприємств та забезпечити збереження живої природи". Понад рік тому її обіцяли "активізувати" попередники Гринчук, зрештою обіцянку повторила нова міністерка.

У квітні цього року Світлана Висилівна знову згадала про "абсолютно новий орган з новими підходами", але ж до сьогодні реформа залишається на рівні "напрацювання стратегії".

Не рухається питання дерегуляції. Міндовкілля як було, так і залишається найзарегульованим органом влади в країні. За рішенням міжвідомчої групи по дерегуляції, Гринчук мала б скасувати або перевести в цифру понад 100 дозвільних документів. Однак міністеркою не зроблено нічого для реалізації рішення.

Міністерство навіть не ініціювало змін до Стратегії екологічної політики, ухваленої ВРУ ще за минулої влади на початку 2019 року. 

Екологи стверджують – Гринчук лише імітує роботу. 

"Я б переіменував Міндовкілля у міністерство імітації захисту довкілля", - каже Олег Листопад . - Ніяких на мою думку суттєвих досягнень за час роботи пані Світлани Гринчук я не бачу. Якщо ми подивимось її фейсбук – побачимо  зустрічі з представниками міжнародних організацій, щось обговорила, щось відвідала, а результати? Немає".

Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр" Володимир Борейко оцінює діяльність міністерства виключно негативно.

"Міністерство не розробляє і не затверджує концепцію охорони біорізноманіття, концепцію розвитку заповідної справи, концепцію екологічної освіти. Ні. Вона прогинається під Арахамію, який є мисливець і впливова людина. Не дивлячись на те, що екологічні організації проти - вона проводить на Уряді і затверджує стратегію мисливства", - каже Борейко.

Зоозахисники провели під міністерством пікет проти вбивства тварин - замість діалогу з екоактивістами міністерка направила скаргу до…СБУ.

"Звернення в СБУ? Що це таке? Проти однієї з найвпливовіших екологічних організацій, яка біля 30 років працює і створила біля 600 заповідних об’єктів. За те що ми Гринчук критикували у пікеті. Відбувається просто розвал системи захисту довкілля", -  обурюється Борейко.

Кадрова політика міністерки екологи називають незрозумілою і непрозорою.

"Нещодавно був призначений новий начальник Департаменту заповідної справи міністерства Едгар Токар. Це людина, яка немає ні профільної освіти, ні досвіду роботи. До того цей пан очолював Мукачівський центр зайнятості", - розповідає Олег Листопад.

Причину кадрових скандалів пов’язують з несамостійністю Гринчук. До сьогодні вона не має суб’єктності, фактично залишаючись заступницею Германа Галущенко в статусі міністерки. Всі важливі призначення на "ресурсні" посади контролює радник Гринчук - екс-прокурор Дмитро Коробченко.

За інформацією експерта з ядерної енергетики та безпеки Ольги Кошарної, в 2023 році міністр енергетики Герман Галущенко спочатку працевлаштував Коробченко начальником юридичного департаменту Оператора ринку електроенергії, а потім призначив членом Спостережної ради ВАТ "Тернопільобленерго".

"Коли Світлану Гринчук призначили міністеркою в Міндокілля, Галущенко приставив до неї свого чоловічка з посадою "радника" - саме Дмитра Коробченка. Саме він "радить" з кадрових питань. На мій погляд, мати "смотрящего" – це дуже принизливо,  тим більше, що поводить він себе нахабно", - розповідає Кошарна.

Джерела у міністерстві підтверджують слова Кошарної. Кабінет "смотрящего" Коробченко знаходиться поруч з кабінетом міністерки. В кінці минулого року на голову Державної агенції з управління зоною відчуження (ДАЗВ) призначено Григорія Іщенка, який працював в АТ НАЕК "Енергоатом". Місяць тому новим головою правління НАК "Надра України" призначили ще одного представника "Енергоатома" Віктора Новікова.

З головних провалів міністерства Людмила Циганок особливо відмічає відсутність зрушень у сфері реформи управління відходами.

"Немає електронного обліку. Облік не ведеться. Підзаконка – переважно в стані "ще в розробці". Чиновники зосередились лише на переліцензуванні, дозволах і папірцях. Полігони ростуть, як гриби — хаотично, без контролю і без сортування. Місцеве самоврядування — без повноважень, без інструментів, без ясності. Сотні зруйнованих будівель, розбиті склади (небезпечні речовини, купа особливо небезпечних відходів), польові шпиталі (медичні відходи), уламки техніки, боєприпасів, нафтопродукти — тоннами. Хто це обліковує? Хто це вивозить, сортує, утилізує? Інфраструктури немає, реформи — немає, а замість комплексних дій запускають "експерименти"…Не можна запускати "експеримент" там, де ще немає системи. Це як дозволити літати літакам — без аеропортів і диспетчерів", - пояснює Циганок.

Ще гірша ситуація, кажуть експерти, з нормативною документацію щодо хімічних загроз. Відсутній порядок виявлення загроз хімічній безпеці, порядок проведення оцінки безпечності хімічних речовин та складання звіту про безпечність хімічної речовини, порядок моніторингу загроз хімічної безпеки і ще десятки (!) нормативних документів.

Нарікають експерти і на безлад у національних парках. Не врегульоване питання оподаткування земель природно-заповідного фонду – національні парки заборгували місцевим бюджетам сотні мільйонів гривень. Цього року навіть не розпочата робота по оформленню права користування землями природного-заповідного фонду, які втрачаються внаслідок земельних оборудок. Нацпарки вирубуються, деревина вивозиться або взагалі в чорну, або купується посередниками за безцінь та перепродається населенню в рази дорожче.   

"Ми спіймали на браконьєрстві працівників Білоозерського національного парку на Київщині. По нашим документам прокуратура відкрила дві кримінальних справи. Колишній міністр і заступник міністра Краснолуцький відізвав дозволи на рубку. Прийшли нові люди, і вони знову ці дозволи браконьєрам погодили і знову рубають так званими прохідними рубками дуби і сосни. Гринчук не створено жодного нового заповідника чи національного парку. Вона розігнала людей, які там так мовити щось розуміли, оточила себе "подхалімами" некомпетентними", - каже Борейко.

Екологи жаліються, що міністерство ані трохи не переймалось знищенням лісу в Мархалівці під Києвом та варварською забудовою полонини Руна на Закарпатті, заради якої підпорядковані міністерству лісівники вирубали унікальні праліси. Міністерство оголосило перевірки, але будівництво на полонині триває. За екоцид ніхто не знятий з посади та не притягнутий до кримінальної відповідальності. Чергова імітація, кажуть експерти.

"Міндовкілля таки виявилося не розумним, а красівим… Мало глянцевих звітів за кошти донорів, треба дії. А глибоких дій немає. Справи серед іншого такі, що реально довкілля у нас захищає позбавлена політичного впливу громадськість", - пише журналістка Олена Мудра, що займається проблемою забудови полонини Руна.

"Міндовкілля не може бути просто "міністерством дозволів і ліцензій". Це не центр адміністрування папок. І не івент-агенція з менеджерами, які красиво виступають про проблеми. Це має бути мозковий центр зеленої трансформації - з баченням, аналітикою, управлінськими важелями, технічною підтримкою для регіонів, відповідальністю перед людьми. Паперова імітація — буяє. А справжні зміни — задихаються", - вважає Людмила Циганок.

"Ефективні плани реагування на екологічні ризики", "механізми відповідальності за завдану довкіллю шкоду" - завдання, які керівництво країни ставило Міндовкіллю восени минулого року так і залишились гаслами. Опитані експерти погоджуються з тим, що міністерка не впоралась з жодною обцнкою, які  декларувала після призначення на посаду.

Чи втратить Гринчук посаду, та чи відбудуться реальні зміни  у роботі міністерства, стане відомо вже наступного місяця.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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