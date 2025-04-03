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Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

Київ • УНН

 • 124917 перегляди

Nintendo оголосила про випуск Switch 2 5 червня за ціною від 449,99 доларів. Консоль матиме 7,9-дюймовий екран, покращені Joy-Con і ексклюзивну гру Mario Kart World.

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

Японська компанія Nintendo поділилася подробицями про нову портативну консоль Switch 2 - у широкий продаж вона вийде на початку червня поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Після презентації Nintendo нарешті оголосила ключову інформацію про Switch 2: зокрема, коли вона вийде. Switch 2 надійде у продаж 5 червня за ціною від 449,99 доларів США.

Нове покоління портативних консолей може похвалитися не лише більшим 7,9-дюймовим екраном та оновленими контролерами Joy-Con, а ще й грою Mario Kart World - вона вийде ексклюзивно для Switch 2 5 червня. Ця гра має режим відкритого світу і атмосферні ефекти, що залежать від "часу доби та погодних умов". Окремий комплект із новою грою Mario Kart World також буде доступний за 499,99 доларів США.

Switch 2 буде доступна для попереднього замовлення у Північній Америці у обраних роздрібних продавців 9 квітня та на європейських ринках 8 квітня. Nintendo встановила базову ціну Switch 2 на рівні £395.99 у Великій Британії та €469.99 у Німеччині. Консоль поставлятиметься в комплекті з контролерами Joy-Con 2, док-станцією Switch 2, кабелем HDMI, кабелем для заряджання USB-C та адаптером змінного струму Switch 2.

Nintendo також розкрила більше подробиць про обладнання Switch 2 під час спеціальної трансляції. Switch 2 буде поставлятися з екраном 1080p із частотою 120 Гц, док-станцією 4K, яка масштабує ігри для телевізора, та контролерами Joy-Con 2, які можуть працювати як миша. Вона також має 256 ГБ вбудованої пам'яті, порівняно з 32 ГБ на оригінальній Switch.

Додаток Nintendo Switch Online також отримає деякі оновлення: по-перше, він матиме нову назву - Nintendo Switch App. По-друге, там з’явиться новий розділ під назвою "Zelda Notes". Його можна буде використовувати під час гри в The Legend of Zelda: Breath of the Wild та Tears of the Kingdom.

Доповнення

За даними Forbes, нова консоль Nintendo Switch 2 отримає продуктивність на рівні PS4 Pro, однак це буде в режимі док-станції. Водночас у портативному режимі потужність буде нижчою, на рівні базової PS4.

Євген Устименко

Євген Устименко

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