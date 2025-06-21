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Трамп заявив, що голова розвідки США Габбард помиляється у питанні потенціалу Ірану щодо ядерної зброї: вона відреагувала

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

Дональд Трамп заявив, що директор Національної розвідки США помиляється щодо оцінки близькості Ірану до створення ядерної зброї. Трамп стверджує, що Іран може мати ядерну зброю протягом тижнів або місяців, тоді як директор розвідки вважає, що Іран не створює ядерну зброю.

Трамп заявив, що голова розвідки США Габбард помиляється у питанні потенціалу Ірану щодо ядерної зброї: вона відреагувала

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у п'ятницю, що директор Національної розвідки країни Тулсі Габбард "помиляється" у своїй оцінці того, що Іран не близький до створення ядерної зброї. Такий коментар очільник Білого дому дав по дорозі до свого гольф-клубу в Бедмінстері у штаті Нью-Джерсі, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

"Вона помиляється. Моє розвідувальне співтовариство помиляється", - сказав Трамп після того, як його запитали про оцінку Габбард про те, що Іран не близький до створення ядерної зброї.

Після коментарів Трампа Габбард звернулася у соціальних мережах із критикою ЗМІ за "навмисне" вилучення її березневих свідчень перед Комітетом Сенату з розвідки "поза контекстом".

"Нечесні ЗМІ навмисно виривають мої свідчення з контексту та поширюють фейкові новини, щоб створити суперечки", - сказала Габбард у дописі на X, супроводжуваному відеокліпом її березневих свідчень перед Конгресом.

"Америка має розвідувальні дані про те, що Іран знаходиться на етапі, коли може виготовити ядерну зброю протягом тижнів або місяців, якщо вони вирішать завершити складання. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що цього не може статися, і я погоджуюся", - заявила Габбард.

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Зауваженням Трампа передувало запитання репортера до президента США, який публічно виступив проти війни в Іраку приблизно 20 років тому, що відрізняє цю ситуацію з Іраном, враховуючи, що після вторгнення адміністрації Джорджа Буша-молодшого до Іраку не було знайдено жодної зброї масового знищення.

"Не було зброї масового знищення. Я ніколи не думав, що вона є. Це було певною мірою до появи ядерної зброї. Знаєте, це було – була ядерна епоха, але нічого подібного до сьогоднішньої. І схоже, що я маю рацію щодо матеріалів, які вони вже зібрали в Ірані. Це величезна кількість матеріалів. І я думаю, що протягом кількох тижнів, або, звичайно, протягом кількох місяців Іран зможе мати ядерну зброю. Ми не можемо допустити цього", – сказав Трамп.

У березні директор американської розвідки Габбард заявила під час вступної заяви перед Комітетом Сенату з розвідки, що розвідувальне співтовариство "продовжує оцінювати, що Іран не створює ядерну зброю, і Верховний лідер Хаменеї не санкціонував програму ядерної зброї, яку він призупинив у 2003 році".

Доповнення

Американська розвідка вважає, що Іран не ухвалив остаточного рішення про створення ядерної зброї, проте близький до цього. Тегеран може прискорити процес у разі атаки чи вбивства лідера.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Тулсі Габбард
Нью-Джерсі
Джордж Вокер Буш
Fox News Channel
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Організація Об'єднаних Націй
Ірак
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
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