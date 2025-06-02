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Розвідбрифінги для Трампа планують робити в стилі анімації, оскільки він "не любить читати"

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Розвідка Білого дому хоче трансформувати брифінги для Трампа у формат Fox News з анімацією вибухів. Це має допомогти йому краще сприймати інформацію.

Розвідбрифінги для Трампа планують робити в стилі анімації, оскільки він "не любить читати"

Керівник розвідки Білого дому розглядає можливість перетворення звичайних брифінгів президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа на трансляцію в стилі Fox News з анімацією вибухів бомб, щоб йому було легше стежити за подіями. Про це повідомляє повідомляє NBC News посилаючись на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що директорка національної розвідки Тулсі Габбард звернулася за ідеями до чинних і колишніх співробітників розвідки, щоб адаптувати президентський щоденний брифінг (President’s Daily Brief, або PDB) до політичних інтересів і звичок Трампа.

Одна з обговорюваних ідей полягала в тому, щоб трансформувати Щоденний брифінг президента (PDB) у формат, схожий на трансляції Fox News. Тоді Дональд Трамп, як постійний глядач цього каналу, міг переглядати звіт у будь-який зручний для себе час.

Проблема з Трампом полягає в тому, що він не читає... Він постійно в ефірі

 - сказала людина, обізнана з обговореннями.

Зараз PDB - це цифровий документ, який щодня створюється для президента, ключових членів уряду та радників. Він містить текстову інформацію, графіку та зображення. Зміст і формат цього секретного документа можуть впливати на прийняття рішень президентом.

Згідно з цією концепцією, офіс Національної розвідки США міг би залучити продюсера Fox News для створення програми та одного з ведучих телеканалу для її презентації.

Зокрема, новий PDB міг би містити не лише графіку та фотографії, але й карти з анімованими зображеннями вибухів бомб, подібними до відеоігор, повідомив ще один співрозмовник, знайомий з перебігом дискусій. Однак зміст інформації залишиться незмінним.

Джерела повідомляють, що Габбард вважає такий темп відображенням особистих уподобань Трампа у споживанні інформації, а також його недовіри до розвідки, яка бере початок ще з першої каденції, коли він звинувачував спецслужби у шпигунстві за його кампанією 2016 року. Водночас, зазначається, що зміни торкнуться лише форми подання PDB, а не змісту.

На прохання про коментар прессекретарка директорки національної розвідки Олівія Коулман сказал, що такі репортажі "смішні, абсурдні та відверто брехливі" та заявила, що "NBC публікує чергову неправдиву історію з анонімних джерел".

Згідно з оприлюдненим графіком, з моменту інавгурації Трамп отримав брифінг лише 14 разів - у середньому рідше ніж раз на тиждень. Це менше, ніж у його попередників. Та й сам він під час першої каденції переглядав брифінги частіше. Аналіз публічних графіків президентів у той самий проміжок часу (від інавгурації до травня першого року каденції) показує: Джо Байден отримав 90 брифінгів; Трамп — 55; Барак Обама — 63.

Адміністрація Трампа планує створити Офіс реміграції для депортації мігрантів30.05.25, 08:56 • 2618 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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