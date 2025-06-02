Розвідбрифінги для Трампа планують робити в стилі анімації, оскільки він "не любить читати"

Керівник розвідки Білого дому розглядає можливість перетворення звичайних брифінгів президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа на трансляцію в стилі Fox News з анімацією вибухів бомб, щоб йому було легше стежити за подіями. Про це повідомляє повідомляє NBC News посилаючись на власні джерела, передає УНН.

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Зазначається, що директорка національної розвідки Тулсі Габбард звернулася за ідеями до чинних і колишніх співробітників розвідки, щоб адаптувати президентський щоденний брифінг (President’s Daily Brief, або PDB) до політичних інтересів і звичок Трампа.

Одна з обговорюваних ідей полягала в тому, щоб трансформувати Щоденний брифінг президента (PDB) у формат, схожий на трансляції Fox News. Тоді Дональд Трамп, як постійний глядач цього каналу, міг переглядати звіт у будь-який зручний для себе час.

Проблема з Трампом полягає в тому, що він не читає... Він постійно в ефірі - сказала людина, обізнана з обговореннями.

Зараз PDB - це цифровий документ, який щодня створюється для президента, ключових членів уряду та радників. Він містить текстову інформацію, графіку та зображення. Зміст і формат цього секретного документа можуть впливати на прийняття рішень президентом.

Згідно з цією концепцією, офіс Національної розвідки США міг би залучити продюсера Fox News для створення програми та одного з ведучих телеканалу для її презентації.

Зокрема, новий PDB міг би містити не лише графіку та фотографії, але й карти з анімованими зображеннями вибухів бомб, подібними до відеоігор, повідомив ще один співрозмовник, знайомий з перебігом дискусій. Однак зміст інформації залишиться незмінним.

Джерела повідомляють, що Габбард вважає такий темп відображенням особистих уподобань Трампа у споживанні інформації, а також його недовіри до розвідки, яка бере початок ще з першої каденції, коли він звинувачував спецслужби у шпигунстві за його кампанією 2016 року. Водночас, зазначається, що зміни торкнуться лише форми подання PDB, а не змісту.

На прохання про коментар прессекретарка директорки національної розвідки Олівія Коулман сказал, що такі репортажі "смішні, абсурдні та відверто брехливі" та заявила, що "NBC публікує чергову неправдиву історію з анонімних джерел".

Згідно з оприлюдненим графіком, з моменту інавгурації Трамп отримав брифінг лише 14 разів - у середньому рідше ніж раз на тиждень. Це менше, ніж у його попередників. Та й сам він під час першої каденції переглядав брифінги частіше. Аналіз публічних графіків президентів у той самий проміжок часу (від інавгурації до травня першого року каденції) показує: Джо Байден отримав 90 брифінгів; Трамп — 55; Барак Обама — 63.

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