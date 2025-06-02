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Разведбрифинги для Трампа планируют делать в стиле анимации, поскольку он "не любит читать"

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Разведка Белого дома хочет трансформировать брифинги для Трампа в формат Fox News с анимацией взрывов. Это должно помочь ему лучше воспринимать информацию.

Разведбрифинги для Трампа планируют делать в стиле анимации, поскольку он "не любит читать"

Руководитель разведки Белого дома рассматривает возможность превращения обычных брифингов президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа в трансляцию в стиле Fox News с анимацией взрывов бомб, чтобы ему было легче следить за событиями. Об этом сообщает NBC News ссылаясь на собственные источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что директор национальной разведки Тулси Габбард обратилась за идеями к действующим и бывшим сотрудникам разведки, чтобы адаптировать президентский ежедневный брифинг (President's Daily Brief, или PDB) к политическим интересам и привычкам Трампа.

Одна из обсуждаемых идей заключалась в том, чтобы трансформировать Ежедневный брифинг президента (PDB) в формат, похожий на трансляции Fox News. Тогда Дональд Трамп, как постоянный зритель этого канала, мог просматривать отчет в любое удобное для себя время.

Проблема с Трампом заключается в том, что он не читает... Он постоянно в эфире

 - сказала человек, осведомленный с обсуждениями.

Сейчас PDB - это цифровой документ, который ежедневно создается для президента, ключевых членов правительства и советников. Он содержит текстовую информацию, графику и изображения. Содержание и формат этого секретного документа могут влиять на принятие решений президентом.

Согласно этой концепции, офис Национальной разведки США мог бы привлечь продюсера Fox News для создания программы и одного из ведущих телеканала для ее презентации.

В частности, новый PDB мог бы содержать не только графику и фотографии, но и карты с анимированными изображениями взрывов бомб, подобными видеоиграм, сообщил еще один собеседник, знакомый с ходом дискуссий. Однако содержание информации останется неизменным.

Источники сообщают, что Габбард считает такой темп отражением личных предпочтений Трампа в потреблении информации, а также его недоверия к разведке, которая берет начало еще с первой каденции, когда он обвинял спецслужбы в шпионаже за его кампанией 2016 года. В то же время, отмечается, что изменения коснутся лишь формы представления PDB, а не содержания.

На просьбу о комментарии пресс-секретарь директора национальной разведки Оливия Коулман сказала, что такие репортажи "смешные, абсурдные и откровенно лживые" и заявила, что "NBC публикует очередную неправдивую историю из анонимных источников".

Согласно обнародованному графику, с момента инаугурации Трамп получил брифинг лишь 14 раз - в среднем реже чем раз в неделю. Это меньше, чем у его предшественников. Да и сам он во время первой каденции просматривал брифинги чаще. Анализ публичных графиков президентов в тот же промежуток времени (от инаугурации до мая первого года каденции) показывает: Джо Байден получил 90 брифингов; Трамп — 55; Барак Обама — 63.

Администрация Трампа планирует создать Офис реэмиграции для депортации мигрантов30.05.25, 08:56 • 2618 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Тулси Габбард
Фокс Ньюс
Барак Обама
Дональд Трамп
Джо Байден
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