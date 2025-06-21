Трамп заявил, что глава разведки США Габбард ошибается в вопросе потенциала Ирана в отношении ядерного оружия: она отреагировала

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что директор Национальной разведки страны Тулси Габбард "ошибается" в своей оценке того, что Иран не близок к созданию ядерного оружия. Такой комментарий глава Белого дома дал по пути в свой гольф-клуб в Бедминстере в штате Нью-Джерси, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

"Она ошибается. Мое разведывательное сообщество ошибается", - сказал Трамп после того, как его спросили об оценке Габбард о том, что Иран не близок к созданию ядерного оружия.

После комментариев Трампа Габбард обратилась в социальных сетях с критикой СМИ за "намеренное" изъятие ее мартовских показаний перед Комитетом Сената по разведке "вне контекста".

"Нечестные СМИ намеренно вырывают мои показания из контекста и распространяют фейковые новости, чтобы создать споры", - сказала Габбард в сообщении на X, сопровождаемом видеоклипом ее мартовских показаний перед Конгрессом.

"Америка имеет разведывательные данные о том, что Иран находится на стадии, когда может изготовить ядерное оружие в течение недель или месяцев, если они решат завершить сборку. Президент Трамп четко дал понять, что этого не может произойти, и я согласна", - заявила Габбард.

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Замечаниям Трампа предшествовал вопрос репортера к президенту США, который публично выступил против войны в Ираке примерно 20 лет назад, что отличает эту ситуацию с Ираном, учитывая, что после вторжения администрации Джорджа Буша-младшего в Ирак не было найдено никакого оружия массового уничтожения.

"Не было оружия массового уничтожения. Я никогда не думал, что оно есть. Это было в определенной степени до появления ядерного оружия. Знаете, это было – была ядерная эпоха, но ничего подобного сегодняшней. И похоже, что я прав относительно материалов, которые они уже собрали в Иране. Это огромное количество материалов. И я думаю, что в течение нескольких недель, или, конечно, в течение нескольких месяцев Иран сможет иметь ядерное оружие. Мы не можем допустить этого", – сказал Трамп.

В марте директор американской разведки Габбард заявила во вступительном заявлении перед Комитетом Сената по разведке, что разведывательное сообщество "продолжает оценивать, что Иран не создает ядерное оружие, и Верховный лидер Хаменеи не санкционировал программу ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году".

Дополнение

Американская разведка считает, что Иран не принял окончательного решения о создании ядерного оружия, однако близок к этому. Тегеран может ускорить процесс в случае атаки или убийства лидера.