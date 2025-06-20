Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда

$41.690.06
47.860.04
ukenru
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
16:46 • 4338 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
13:11 • 20879 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
12:29 • 83392 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
12:17 • 83769 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
11:31 • 51500 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 78964 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 79135 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
20 червня, 07:30 • 67667 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
20 червня, 06:41 • 44638 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
20 червня, 06:00 • 38038 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+17°
5.2м/с
59%
750мм
Популярнi новини
З'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку: ГУР повідомило про випадок канібалізму в зс рф20 червня, 08:11 • 68670 перегляди
Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго20 червня, 08:27 • 63971 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"20 червня, 09:10 • 98672 перегляди
Трамп покладається на вузьке коло радників під час обдумування питання ударів по Ірану - ЗМІ20 червня, 10:08 • 65611 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 89936 перегляди
Публікації
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)12:29 • 83393 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року12:17 • 83769 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома11:55 • 46200 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 90806 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"20 червня, 09:10 • 99534 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда16:30 • 8270 перегляди
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового13:58 • 19054 перегляди
Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок13:19 • 19468 перегляди
Опубліковано рейтинг 50-ти найкращих ресторанів світу 2025 року11:44 • 25314 перегляди
Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів20 червня, 10:45 • 28531 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда

Київ • УНН

 • 6916 перегляди

Збори кіноіндустрії США досягли $3,7 млрд за перше півріччя 2025 року, що на 23% більше, ніж минулого року. Disney Studios лідирує з $1,1 млрд, в той час як Warner Bros. активно наздоганяє.

Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда

Касові збори за фільми у США становлять $3,7 млрд (+23% порівняно з 2024 роком) за період з 1 січня до 15 червня, Disney Studios лідирує серед усіх великих компаній із $1,1 млрд, пише УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Це не дивно, враховуючи низку фільмів, що привертають увагу мас, наприклад, "Ліло і Стіч" ($371,7 млн) та "Капітан Америка: Чудесний новий світ" від Marvel Studios ($200,5 млн). Навіть ті, які не розкрили весь свій потенціал, забезпечують велику подушку безпеки, наприклад, "Громовержці" від Marvel* ($188,9 млн) та "Білосніжка" ($87,2 млн).

Але Warner Bros. зібрав $906,9 млн станом на вчорашній день від восьми фільмів. З F1, "Суперменом" Джеймса Ганна та "Зброєю" на борту протягом наступних півтора місяця, компанія, як зазначається, приречена на збори у понад $1 млрд в американському прокаті до Дня праці.

Disney, Warners Bros, Paramount, A24 та Angel Studios - єдині п'ять студій, які на сьогодні зафіксували зростання порівняно з періодом з 1 січня по 15 червня минулого року.

Disney у поєднанні з 20th Century Studios мають +222% порівняно з 2024 роком. Warners має +29% у порівнянні з минулим роком, у той час як Paramount +5%, A24 на 13% (незважаючи на низку однозначних стартів), а Angel Studios +232%.

Universal і Focus з 17 новими і торішніми релізами зібрали 411,4 млн доларів США на третьому місці.

Paramount на четвертому місці зібрала $283,1 млн від шести фільмів.

Sony з сімома фільмами зібрала $193,9 млн, що на 55% менше, ніж рік тому.

A24 із сукупних 14 фільмів, як нових, так і перенесених з 2024-го фільмів (+2 за рік тому), зібрала 125,4 мільйона доларів.

Lionsgate з десяти релізів отримує $123,8 млн станом на неділю, що на 19% менше, ніж за той же період з січня по червень 2024 року. 

Angels Studios із шістьма фільмами має 88,9 млн доларів.

Список релізів Marvel у 2028 році може поповнитися четвертим фільмом 19.06.25, 10:01 • 2510 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9