Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда

Касові збори за фільми у США становлять $3,7 млрд (+23% порівняно з 2024 роком) за період з 1 січня до 15 червня, Disney Studios лідирує серед усіх великих компаній із $1,1 млрд, пише УНН з посиланням на Deadline.

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Це не дивно, враховуючи низку фільмів, що привертають увагу мас, наприклад, "Ліло і Стіч" ($371,7 млн) та "Капітан Америка: Чудесний новий світ" від Marvel Studios ($200,5 млн). Навіть ті, які не розкрили весь свій потенціал, забезпечують велику подушку безпеки, наприклад, "Громовержці" від Marvel* ($188,9 млн) та "Білосніжка" ($87,2 млн).

Але Warner Bros. зібрав $906,9 млн станом на вчорашній день від восьми фільмів. З F1, "Суперменом" Джеймса Ганна та "Зброєю" на борту протягом наступних півтора місяця, компанія, як зазначається, приречена на збори у понад $1 млрд в американському прокаті до Дня праці.

Disney, Warners Bros, Paramount, A24 та Angel Studios - єдині п'ять студій, які на сьогодні зафіксували зростання порівняно з періодом з 1 січня по 15 червня минулого року.

Disney у поєднанні з 20th Century Studios мають +222% порівняно з 2024 роком. Warners має +29% у порівнянні з минулим роком, у той час як Paramount +5%, A24 на 13% (незважаючи на низку однозначних стартів), а Angel Studios +232%.

Universal і Focus з 17 новими і торішніми релізами зібрали 411,4 млн доларів США на третьому місці.

Paramount на четвертому місці зібрала $283,1 млн від шести фільмів.

Sony з сімома фільмами зібрала $193,9 млн, що на 55% менше, ніж рік тому.

A24 із сукупних 14 фільмів, як нових, так і перенесених з 2024-го фільмів (+2 за рік тому), зібрала 125,4 мільйона доларів.

Lionsgate з десяти релізів отримує $123,8 млн станом на неділю, що на 19% менше, ніж за той же період з січня по червень 2024 року.

Angels Studios із шістьма фільмами має 88,9 млн доларів.

Список релізів Marvel у 2028 році може поповнитися четвертим фільмом