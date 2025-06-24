$41.870.04
48.020.18
ukenru
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
09:02 • 2066 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
08:36 • 9234 просмотра
Зеленский: планы на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге есть
Эксклюзив
08:07 • 17589 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
07:47 • 29817 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
07:34 • 26474 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Эксклюзив
06:40 • 31488 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
05:31 • 49394 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 57457 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
23 июня, 16:46 • 220252 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Эксклюзив
23 июня, 14:03 • 119946 просмотра
Чернышов заявил, что получил подозрение (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.3м/с
73%
746мм
Популярные новости
Ночная атака на Сумщину: погибли три человека, среди них - ребенок24 июня, 01:14 • 46940 просмотра
Украина осудила ракетный удар Ирана по Катару, указывая на связи Тегерана с РФ24 июня, 02:25 • 65391 просмотра
Украину накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 24 июня03:59 • 58566 просмотра
Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном05:38 • 57028 просмотра
Из Украины хотели вывезти почти четверть миллиона долларов и евро в багажнике авто: остановили на границе с ЕС06:16 • 40962 просмотра
публикации
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук08:49 • 9168 просмотра
Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней23 июня, 19:05 • 58487 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала23 июня, 16:46 • 220154 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА23 июня, 13:36 • 160912 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 209475 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Катар
Ирак
Реклама
УНН Lite
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 74406 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 154665 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 278094 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 146453 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 144348 просмотра
Актуальное
Таймс
Ракетная система С-400
Truth Social
Томагавк (семейство ракет)
БМ-21 «Град»

Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением

Киев • УНН

 • 2064 просмотра

Компанию "МС АВИА-ГРЕЙД" не допустили к демонтажу систем вооружения, которые она ранее установила на два вертолета Ми-8МТ, что привело к потере гарантийных обязательств. Оборудование было разобрано без ведома компании-установщика, а СБУ арестовала вооружение, из-за чего вертолеты вернутся в воинские части небоеспособными.

Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением

Компанию "МС АВИА-ГРЕЙД" не допустили к демонтажу систем вооружения, которые она ранее установила на два вертолета Ми-8МТ. Это нарушение, которое привело к потере гарантийных обязательств поставщика комплектующих. Об этом УНН рассказал анонимно специалист из Министерства обороны Украины на условиях анонимности. По его словам, нужно выяснить, кто допустил такое нарушение.

Контекст

УНН ранее освещал ситуацию, возникшую с двумя вертолетами, которые использовались воинскими частями армейской авиации. После модернизации по современным государственным стандартам, которую проводила компания "МС АВИА-ГРЕЙД", два вертолета Ми-8МТ были вооружены и стали боевыми. После того, как подошло время их капитального ремонта, они по контракту попали в другую компанию.

Новое гарантийное оборудование необходимо было демонтировать, законсервировать и передать на склад до окончания капитального ремонта воздушного судна. Вместо этого оборудование было демонтировано с вертолетов и частично разобрано на детали. После разборки указанная компания идентифицировала детали соответствующего вооружения по ремонтной документации еще советских времен. Но ведь необходимо учесть то, что указанные изделия были изготовлены в 2022 году и поэтому при отсутствии в Украине актуальной конструкторской документации определить подлинность продукции невозможно. Один из этих вертолетов выполнял боевые задачи с использованием вооружения и никаких нареканий со стороны эксплуатирующей организации не было. Также необходимо учесть то, что после модернизации были проведены необходимые испытания и пройдены согласования всех необходимых служб и ведомств, в том числе представителями заказчика военного представительства. К рекламационным процедурам "МС АВИА-ГРЕЙД" не допустили, что делает невозможным выполнение гарантийных обязательств.

К ситуации подключилась Служба безопасности Украины и сейчас вооружение с вертолетов арестовано.

Ремонт должен завершиться уже 30 июня, но из-за ареста оборудования вертолеты вернутся в воинские части уже не боевыми. Учитывая то, что война продолжается и каждая боевая единица на счету, возможно кому-то выгодно ограничивать военный потенциал Украины.

Детали

По словам собеседника УНН, компания, проводившая ремонт вертолетов, не имела права единолично разбирать системы вооружения вертолетов, находящиеся на гарантии.

Кто давал команду разбирать это оборудование, это надо действительно разбираться, потому что это нарушение. То есть оборудование новое, 2022 года выпуска, находится на гарантии, а его разобрали без ведома той организации, которая устанавливала ("МС АВИА-ГРЕЙД" - ред.)

- пояснил собеседник на условиях анонимности.

Оборудование для модернизации указанных вертолетов закупалось официально через площадки Prozorro с соответствующими гарантийными обязательствами от компании поставщика. А потому компания "МС АВИА-ГРЕЙД", которая непосредственно приобрела и установила вооружение, так и представители поставщика, должны были быть привлечены к процессу демонтажа.

Компания "МС АВИА-ГРЕЙД", которая устанавливала (системы вооружения – ред.), должна была задействовать компанию поставщика продукции, потому что это гарантийные обязательства, они должны быть присутствовать, и тогда был бы предметный разговор. А теперь, когда оно (системы – ред.) разобрано, "МС АВИА-ГРЕЙД" не может предъявить никаких претензий той компании, у которой покупали, потому что оно разобрано на детали, понимаете? Гарантийные изделия разобраны. Кто давал такую команду компании "Авиакон", которая проводила капремонт вертолетов - ред., чтобы их разбирали, это надо выяснить, кто им разрешил это делать

- подчеркнул собеседник издания.

Он отметил, что по процедуре, после проведения модернизации авиационной техники всегда обязательно проводятся летные испытания.

Процесс ремонта или модернизации, он и предполагает, что конечный его этап – это летные испытания, которые осуществляются по программам летных испытаний, составленных научно-исследовательским институтом испытаний и сертификации. После успешного проведения летных испытаний воздушные суда принимаются заказчиком

- пояснил он.

Специалист отметил, что вертолеты, принадлежащие к армейской авиации и передаваемые на ремонт или модернизацию, после выполнения работ проверяет воинская часть, которая их эксплуатирует. В частности, в ремонтную организацию прибывают представители воинской части и осуществляют прием воздушного судна, которое проходило ремонт и/или модернизацию по определенной процедуре.

Добавим

Командующий армейской авиацией Вооруженных сил Украины полковник Павел Бардаков ранее отметил, что Украина сейчас не имеет возможности полностью отказаться от использования советской авиационной техники и в дальнейшем будет модернизировать ее для поддержания боевых возможностей, ведь, несмотря на поставки западных образцов, боевых задач не становится меньше. По его словам, поддержание боеготовности авиационной техники включает поиск и закупку запчастей за рубежом, импортозамещение, производство деталей силами украинских заводов и даже "каннибализацию" - снятие отдельных элементов с других вертолетов. По словам Бардакова, главное - чтобы техника была исправной и могла эффективно выполнять задачи.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Министерство обороны Украины
Служба безопасности Украины
Ми-8
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9