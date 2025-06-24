Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением

Компанию "МС АВИА-ГРЕЙД" не допустили к демонтажу систем вооружения, которые она ранее установила на два вертолета Ми-8МТ. Это нарушение, которое привело к потере гарантийных обязательств поставщика комплектующих. Об этом УНН рассказал анонимно специалист из Министерства обороны Украины на условиях анонимности. По его словам, нужно выяснить, кто допустил такое нарушение.

Контекст

УНН ранее освещал ситуацию, возникшую с двумя вертолетами, которые использовались воинскими частями армейской авиации. После модернизации по современным государственным стандартам, которую проводила компания "МС АВИА-ГРЕЙД", два вертолета Ми-8МТ были вооружены и стали боевыми. После того, как подошло время их капитального ремонта, они по контракту попали в другую компанию.

Новое гарантийное оборудование необходимо было демонтировать, законсервировать и передать на склад до окончания капитального ремонта воздушного судна. Вместо этого оборудование было демонтировано с вертолетов и частично разобрано на детали. После разборки указанная компания идентифицировала детали соответствующего вооружения по ремонтной документации еще советских времен. Но ведь необходимо учесть то, что указанные изделия были изготовлены в 2022 году и поэтому при отсутствии в Украине актуальной конструкторской документации определить подлинность продукции невозможно. Один из этих вертолетов выполнял боевые задачи с использованием вооружения и никаких нареканий со стороны эксплуатирующей организации не было. Также необходимо учесть то, что после модернизации были проведены необходимые испытания и пройдены согласования всех необходимых служб и ведомств, в том числе представителями заказчика военного представительства. К рекламационным процедурам "МС АВИА-ГРЕЙД" не допустили, что делает невозможным выполнение гарантийных обязательств.

К ситуации подключилась Служба безопасности Украины и сейчас вооружение с вертолетов арестовано.

Ремонт должен завершиться уже 30 июня, но из-за ареста оборудования вертолеты вернутся в воинские части уже не боевыми. Учитывая то, что война продолжается и каждая боевая единица на счету, возможно кому-то выгодно ограничивать военный потенциал Украины.

Детали

По словам собеседника УНН, компания, проводившая ремонт вертолетов, не имела права единолично разбирать системы вооружения вертолетов, находящиеся на гарантии.

Кто давал команду разбирать это оборудование, это надо действительно разбираться, потому что это нарушение. То есть оборудование новое, 2022 года выпуска, находится на гарантии, а его разобрали без ведома той организации, которая устанавливала ("МС АВИА-ГРЕЙД" - ред.) - пояснил собеседник на условиях анонимности.

Оборудование для модернизации указанных вертолетов закупалось официально через площадки Prozorro с соответствующими гарантийными обязательствами от компании поставщика. А потому компания "МС АВИА-ГРЕЙД", которая непосредственно приобрела и установила вооружение, так и представители поставщика, должны были быть привлечены к процессу демонтажа.

Компания "МС АВИА-ГРЕЙД", которая устанавливала (системы вооружения – ред.), должна была задействовать компанию поставщика продукции, потому что это гарантийные обязательства, они должны быть присутствовать, и тогда был бы предметный разговор. А теперь, когда оно (системы – ред.) разобрано, "МС АВИА-ГРЕЙД" не может предъявить никаких претензий той компании, у которой покупали, потому что оно разобрано на детали, понимаете? Гарантийные изделия разобраны. Кто давал такую команду компании "Авиакон", которая проводила капремонт вертолетов - ред., чтобы их разбирали, это надо выяснить, кто им разрешил это делать - подчеркнул собеседник издания.

Он отметил, что по процедуре, после проведения модернизации авиационной техники всегда обязательно проводятся летные испытания.

Процесс ремонта или модернизации, он и предполагает, что конечный его этап – это летные испытания, которые осуществляются по программам летных испытаний, составленных научно-исследовательским институтом испытаний и сертификации. После успешного проведения летных испытаний воздушные суда принимаются заказчиком - пояснил он.

Специалист отметил, что вертолеты, принадлежащие к армейской авиации и передаваемые на ремонт или модернизацию, после выполнения работ проверяет воинская часть, которая их эксплуатирует. В частности, в ремонтную организацию прибывают представители воинской части и осуществляют прием воздушного судна, которое проходило ремонт и/или модернизацию по определенной процедуре.

Добавим

Командующий армейской авиацией Вооруженных сил Украины полковник Павел Бардаков ранее отметил, что Украина сейчас не имеет возможности полностью отказаться от использования советской авиационной техники и в дальнейшем будет модернизировать ее для поддержания боевых возможностей, ведь, несмотря на поставки западных образцов, боевых задач не становится меньше. По его словам, поддержание боеготовности авиационной техники включает поиск и закупку запчастей за рубежом, импортозамещение, производство деталей силами украинских заводов и даже "каннибализацию" - снятие отдельных элементов с других вертолетов. По словам Бардакова, главное - чтобы техника была исправной и могла эффективно выполнять задачи.