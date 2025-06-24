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Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Джефф Безос и Лорен Санчес перенесли основное празднование свадьбы из центра Венеции в Арсенал. Местные активисты считают это победой после их протестов против превращения города в "тематический парк для миллиардеров".

Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города

Активисты в Венеции объявили "огромную победу" после того, как миллиардер Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес решили изменить локацию главного празднования свадьбы. Несмотря на то, что точные адреса роскошной трехдневной вечеринки не разглашались, ожидалось, что субботнее мероприятие пройдет в Scuola Grande della Misericordia. Впоследствии его перенесли в Арсенал – дальше от туристического центра, что местные протестующие считают результатом давления со стороны общественности.

Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Протестующие в Венеции празднуют "огромную победу" после того, как свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес была перенесена из центра города.

По словам активистов, это произошло благодаря их действиям, которые направлены против превращения Венеции в "тематический парк для миллиардеров".

Ранее сообщалось, что одно из главных празднований должно состояться в Scuola Grande della Misericordia – роскошном историческом дворце в самом сердце Венеции. Но в конце концов место события "было изменено на Арсенал, расположенный подальше от центра".

Местный чиновник подтвердил BBC это изменение. Тем временем активисты из группы "Нет места для Безоса" не скрывали эмоций.

Мы очень гордимся этим! Мы никто, у нас нет денег, ничего! Мы просто граждане, которые начали организовываться, и нам удалось выселить из города одного из самых влиятельных людей в мире – всех миллиардеров

- заявил один из них.

Наш протест касается не самой свадьбы, а того, что она символизирует. Это не просто празднование бракосочетания двух людей, это демонстрация образа жизни, который просто неустойчив. Самые богатые живут в излишествах, тогда как другие терпят последствия климатической чрезвычайной ситуации, которую они не создавали

- пояснила активистка Greenpeace Симона Аббате. 

Дополнение

Свадебные торжества продлятся несколько дней, среди гостей ожидают известных персон: Ким Кардашьян, Мика Джаггера, Леонардо Ди Каприо и, вероятно, членов семьи Трампа. В городе также прогнозируют прибытие частных самолетов, яхт, а отели уже забронированы полностью.

Алена Уткина

Алена Уткина

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