Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста

Активісти у Венеції оголосили "величезну перемогу", після того, як мільярдер Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес вирішили змінити локацію головного святкування весілля. Попри те, що точні адреси розкішної триденної вечірки не розголошувались, очікувалося, що суботній захід пройде у Scuola Grande della Misericordia. Згодом його перенесли в Арсенал – далі від туристичного центру, що місцеві протестувальники вважають результатом тиску з боку громадськості.

Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Протестувальники у Венеції святкують "величезну перемогу" після того, як весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес було перенесене з центру міста.

За словами активістів, це сталося завдяки їхнім діям, які спрямовані проти перетворення Венеції на "тематичний парк для мільярдерів".

Раніше повідомлялося, що одне з головних святкувань має відбутися у Scuola Grande della Misericordia – розкішному історичному палаці в самому серці Венеції. Але зрештою місце події "було змінене на Арсенал, розташований подалі від центру".

Місцевий чиновник підтвердив BBC цю зміну. Тим часом активісти з групи "Немає місця для Безоса" не приховували емоцій.

Ми дуже пишаємося цим! Ми ніхто, у нас немає грошей, нічого! Ми просто громадяни, які почали організовуватися, і нам вдалося виселити з міста одну з найвпливовіших людей у світі – усіх мільярдерів - заявив один з них.

Наш протест стосується не самого весілля, а того, що воно символізує. Це не просто святкування одруження двох людей, це демонстрація способу життя, який просто нестійкий. Найбагатші живуть у надмірностях, тоді як інші терплять наслідки кліматичної надзвичайної ситуації, яку вони не створювали - пояснила активістка Greenpeace Сімона Аббате.

Доповнення

Весільні урочистості триватимуть кілька днів, серед гостей очікують відомих персон: Кім Кардаш'ян, Міка Джаггера, Леонардо Ді Капріо та, ймовірно, членів родини Трампа. У місті також прогнозують прибуття приватних літаків, яхт, а готелі вже заброньовані повністю.