Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом

Карьера Эмбер Херд значительно замедлилась из-за длительных юридических проблем с бывшим мужем Джонни Деппом. 39-летняя актриса, известная своими ролями в таких фильмах, как "Аквамен" и "Ромовый дневник", официально возвращается к актерской деятельности. Но не в кино - в случае Эмбер Херд речь идет о "театральном вызове".

Передает УНН со ссылкой на The Daily Mail и Variety.

Детали

Эмбер Херд возвращается к актерскому мастерству впервые за два года.. после скандала с Джонни Деппом. - пишет The Daily Mail.

По данным СМИ, американская актриса исполнит роль в постановке Spirit of the People известного драматурга Джереми О'Гарриса. Это будет сценический дебют, который состоится в рамках мировой премьеры постановки нового проекта.

Справка

Отметим, что Эмбер Херд долгое время отсутствовала в мире развлечений и в актуальных проектах кинематографа.

Карьера Херд, 39-летней уроженки Остина, штат Техас, значительно замедлилась еще в прошлой декаде, из-за длительных юридических проблем с бывшим мужем Джонни Деппом.

Самого Деппа в последний раз можно было увидеть в паре фильмов 2023 года, инди-фильме "В огне" и сиквеле о супергерое "Аквамен и Затерянное королевство".

Депп и судебный процесс с экс-супругой

Конфликт между Джонни Деппом и Эмбер Херд начался в 2016 году, когда актриса подала на развод и обвинила его в насилии. Ситуация стремительно обострялась, превратившись в процесс, о котором писали СМИ со всего мира.

Судебная битва не ограничилась американскими судами. Джонни Депп, известный во всем мире своей ролью в саге "Пираты Карибского моря" и харизматичными ролями у таких режиссеров, как Тим Бертон, был назван "обидчиком жен". Он подавал иски против СМИ, которые спекулировали на этой теме.

Суд имел глубокие последствия для имиджа и карьеры Джонни Деппа. Хотя присяжные вынесли решение в его пользу, актер считает, что ущерб его репутации был значительным.

Недавно Депп признался, что почувствовал себя подопытным кроликом для движения #MeToo, которое началось в 2017 году с обвинений в сексуальных домогательствах против кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Я был до MeToo. Я был как подопытный кролик для MeToo. Это было до Харви Вайнштейна. Но я все выдержал. Я хотел увидеть, кто перестрахуется из сотен людей, которых я встретил в этой индустрии. Лучше тебе проснуться - рассказывал Депп.

Как складывалась судьба Эмбер Херд после завершения суда с Деппом

Актриса дистанцировалась от мира кино. Звезда "Аквамена" переехала в Мадрид, Испания, и шокировала своих поклонников на День матери, объявив, что у нее родились близнецы, дочь Агнес и сын Оушен.

Сейчас Херд готовится вернуться к работе.

"Дух народа": новый проект драматурга Джереми О. Харриса

Спектакль станет частью Уильямстаунского театрального фестиваля, одного из самых престижных летних театральных событий в США (продлится с 17 июля по 3 августа). О персонаже Херд ничего не разглашается. В целом, сюжет "Духа народа" держится в строжайшей тайне, потому что речь идет об амбициозном проекте.

Помимо Эмбер, в актерский состав также вошли Брэндон Флинн, который играл в сериале "13 причин почему", а также Лио Мехиэль, перспективный актер и художник, известный своими нетрадиционными перформансами.

Напомним

Джонни Депп рассказал, что после обвинений в насилии от Эмбер Херд, трое его ближайших друзей отвернулись от него.

Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии на повторном рассмотрении дела в Нью-Йорке