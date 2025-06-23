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Джонні Депп розповів, що його зрадили троє друзів після звинувачень ексдружини Ембер Герд у насильстві

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Джонні Депп розповів, що після звинувачень у насильстві від Ембер Герд, троє його найближчих друзів відвернулися від нього. Актор почувався зрадженим та назвав себе "манекеном для краш-тестів руху #MeToo".

Джонні Депп розповів, що його зрадили троє друзів після звинувачень ексдружини Ембер Герд у насильстві

Голлівудський актор Джонні Депп розповів, що після звинувачень у насильстві з боку його колишньої дружини Ембер Герд троє найближчих друзів відвернулися від нього. Він зізнався, що почувався зрадженим людьми, які раніше були частиною його близького кола, додавши, що став "манекеном для краш-тестів руху #MeToo". Про це пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Після гучного шлюборозлучного процесу з Ембер Герд Джонні Депп зізнався, що пережив не лише кар’єрні втрати, а й особисту зраду. Актор розповів, що троє найближчих друзів покинули його після того, як Герд звинуватила його у насильстві.

Пара познайомилася на зйомках фільму "Ромовий щоденник" у 2011 році, а у 2015 одружилася. Проте вже наступного року Герд подала на розлучення, офіційно завершене у 2017-му. Під час шлюборозлучного процесу вона звинуватила Деппа у домашньому насильстві, що той категорично заперечував.

Скандал вплинув на їхню кар’єру: Депп втратив роль у франшизі "Фантастичні звірі" (його замінив Мадс Міккельсен). Герд заявила, що теж втратила чимало можливостей через хейт у мережі.

Депп також пережив особисту драму - його зрадили друзі, які були частиною його родини.

Я тобі скажу, що боляче. Є люди, і я думаю про трьох, які мене зганьбили. Ці люди були на вечірках моїх дітей, підкидали їх у повітря. І, послухайте, я розумію людей, які не могли заступитися за мене, бо найстрашнішим для них було зробити правильний вибір

- сказав він в інтерв’ю Sunday Times.

Однією з тих, хто виступив проти Деппа, була його колишня агентка Трейсі Джейкобс, з якою він пропрацював 30 років. Вона заявила в суді, що студії "неохоче" брали Деппа на проєкти через його постійні запізнення.

Сам актор це прокоментував так: "Моя відданість - це останнє, що хтось може поставити під сумнів. Я пропрацював з одним агентом 30 років, але вона говорила в суді про те, яким складним я був".

Попри пережите, Депп каже, що не тримає зла.

Я пам’ятаю все. Пережив усе. Дещо було не найкращим часом, дещо було веселим. Дещо було божевіллям. Річ у тім, що це просто було, і це просто є. Тож для мене це сталося. Я навчився, чувак. Усе, що ми переживаємо, незалежно від того, чи тобі дають сніговий конус, чи вигулюєш собаку, — це те, чого ми навчаємося десь по дорозі. Тож я не маю жодних поганих почуттів ні до кого. У мене немає цього великого запасу ненависті, бо ненависть вимагає турботи. Навіщо тягати за собою цей багаж?

 - сказав він The Hollywood Reporter.

Доповнення

Юридична боротьба Деппа та Герд тривала кілька років. Після поразки в справі проти The Sun у 2020 році, він подав позов проти Герд за наклеп через її статтю у The Washington Post. Герд відповіла зустрічним позовом. Судовий процес, який розпочався у квітні 2022 року, завершився перемогою Деппа.

Присяжні повернули мені життя. Я справді вражений

- сказав він після оголошення вердикту.

Ембер Герд після процесу переїхала до Іспанії. У 2021 році в неї народилася донька завдяки сурогатному материнству, а в травні 2024 року вона повідомила, що стала мамою близнюків.

А Джонні Депп готується до повернення на великий екран у трилері " Day Drinker" режисера Марка Вебба. У стрічці також знімаються Пенелопа Крус, Медлін Клайн, Ману Ріос і Хав'єр Ботет. Сюжет фільму обертається навколо зустрічі барменки, яка втратила коханого, та загадкової незнайомки.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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