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Джонни Депп рассказал, что его предали трое друзей после обвинений экс-супруги Эмбер Хёрд в насилии

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Джонни Депп рассказал, что после обвинений в насилии от Эмбер Хёрд, трое его ближайших друзей отвернулись от него. Актер чувствовал себя преданным и назвал себя "манекеном для краш-тестов движения #MeToo".

Джонни Депп рассказал, что его предали трое друзей после обвинений экс-супруги Эмбер Хёрд в насилии

Голливудский актер Джонни Депп рассказал, что после обвинений в насилии со стороны его бывшей жены Эмбер Херд трое ближайших друзей отвернулись от него. Он признался, что чувствовал себя преданным людьми, которые раньше были частью его близкого круга, добавив, что стал "манекеном для краш-тестов движения #MeToo". Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

После громкого бракоразводного процесса с Эмбер Херд Джонни Депп признался, что пережил не только карьерные потери, но и личное предательство. Актер рассказал, что трое ближайших друзей покинули его после того, как Херд обвинила его в насилии.

Пара познакомилась на съемках фильма "Ромовый дневник" в 2011 году, а в 2015 вышла замуж. Однако уже в следующем году Херд подала на развод, официально завершенный в 2017 году. Во время бракоразводного процесса она обвинила Деппа в домашнем насилии, что тот категорически отрицал.

Скандал повлиял на их карьеру: Депп потерял роль во франшизе "Фантастические твари" (его заменил Мадс Миккельсен). Херд заявила, что тоже потеряла немало возможностей из-за хейта в сети.

Депп также пережил личную драму - его предали друзья, которые были частью его семьи.

Я тебе скажу, что больно. Есть люди, и я думаю о троих, которые меня опозорили. Эти люди были на вечеринках моих детей, подбрасывали их в воздух. И, послушайте, я понимаю людей, которые не могли заступиться за меня, потому что самым страшным для них было сделать правильный выбор

- сказал он в интервью Sunday Times.

Одной из тех, кто выступил против Деппа, была его бывшая агентка Трейси Джейкобс, с которой он проработал 30 лет. Она заявила в суде, что студии "неохотно" брали Деппа на проекты из-за его постоянных опозданий.

Сам актер это прокомментировал так: "Моя преданность - это последнее, что кто-то может поставить под сомнение. Я проработал с одним агентом 30 лет, но она говорила в суде о том, каким сложным я был".

Несмотря на пережитое, Депп говорит, что не держит зла.

Я помню все. Пережил все. Кое-что было не лучшим временем, кое-что было забавным. Кое-что было безумием. Дело в том, что это просто было, и это просто есть. Так что для меня это произошло. Я научился, чувак. Все, что мы переживаем, независимо от того, дают ли тебе снежный конус или выгуливаешь собаку, — это то, чему мы учимся где-то по дороге. Так что у меня нет никаких плохих чувств ни к кому. У меня нет этого большого запаса ненависти, потому что ненависть требует заботы. Зачем таскать за собой этот багаж?

 - сказал он The Hollywood Reporter.

Дополнение

Юридическая борьба Деппа и Херд длилась несколько лет. После поражения в деле против The Sun в 2020 году, он подал иск против Херд за клевету из-за ее статьи в The Washington Post. Херд ответила встречным иском. Судебный процесс, который начался в апреле 2022 года, завершился победой Деппа.

Присяжные вернули мне жизнь. Я действительно поражен

- сказал он после объявления вердикта.

Эмбер Херд после процесса переехала в Испанию. В 2021 году у нее родилась дочь благодаря суррогатному материнству, а в мае 2024 года она сообщила, что стала мамой близнецов.

А Джонни Депп готовится к возвращению на большой экран в триллере "Day Drinker" режиссера Марка Уэбба. В ленте также снимаются Пенелопа Крус, Мэдлин Клайн, Ману Риос и Хавьер Ботет. Сюжет фильма вращается вокруг встречи барменши, потерявшей возлюбленного, и загадочной незнакомки.

Алена Уткина

Алена Уткина

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