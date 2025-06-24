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Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом

Київ • УНН

 • 4638 перегляди

Ембер Герд повертається до акторської діяльності вперше за два роки після скандалу з Джонні Деппом. Вона зіграє у постановці "Spirit of the People" драматурга Джеремі О'Гарріса, що стане її сценічним дебютом.

Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом

Кар'єра Ембер Герд значно сповільнилася через тривалі юридичні проблеми з колишнім чоловіком Джонні Деппом. 39-річна акторка, відома своїми ролями у таких фільмах, як "Аквамен" та "Ромовий щоденник", офіційно повертається до акторської діяльності. Але не у кіно - у випадку Ембер Герд ідеться про "театральний виклик".

Передає УНН із посиланням на The Daily Mail та Variety.

Деталі

Ембер Герд повертається до акторської майстерності вперше за два роки.. після скандалу з Джонні Деппом.

- пише The Daily Mail.

За даними ЗМІ, американська актриса виконає роль у постановці Spirit of the People відомого драматурга Джеремі О'Гарріса. Це буде сценічний дебют відбудеться в рамках світової прем'єри постановки нового проєкту.

Довідково

Зазначимо, що Ембер Герд тривалий час була відсутня у світі розваг та в актуальних проєктах кінематографу.

Кар'єра Герд, 39-річної уродженки Остіну, штат Техас, значно сповільнилася ще у минулій декаді, через тривалі юридичні проблеми з колишнім чоловіком Джонні Деппом.

Самого Деппа востаннє можна було побачити в парі фільмів 2023 року, інді-фільмі "У вогні" та сиквелі про супергероя "Аквамен і Загублене королівство".

Депп та судовий процес з ексдружиною

Конфлікт між Джонні Деппом та Ембер Герд розпочався у 2016 році, коли акторка подала на розлучення і звинуватила його у насильстві. Ситуація стрімко загострювалася, перетворившись на процес, про який писали ЗМІ з усього світу. 

Судова битва не обмежилася американськими судами. Джонні Депп, відомий у всьому світі своєю роллю в сазі "Пірати Карибського моря" та харизматичними ролями у таких режисерів, як Тім Бертон, був названий "кривдником дружин". Він подавав позови проти ЗМІ, які спекулювали на цій темі.

Суд мав глибокі наслідки для іміджу та кар'єри Джонні Деппа. Хоча присяжні винесли рішення на його користь, актор вважає, що шкода його репутації була значною.

Нещодавно Депп зізнався, що відчув себе піддослідним кроликом для руху #MeToo, який розпочався у 2017 році зі звинувачень у сексуальних домаганнях проти кінопродюсера Гарві Вайнштейна. 

Я був до MeToo. Я був як піддослідний кролик для MeToo. Це було до Харві Вайнштейна. Але я все витримав. Я хотів побачити, хто перестрахується з сотень людей, яких я зустрів у цій індустрії. Краще тобі прокинутися

- розповідав Депп.

Як складалася доля Ембер Герд після завершення суду з Деппом

Акторка дистанціювалася від світу кіно. Зірка "Аквамена" переїхала до Мадрида, Іспанія, і шокувала своїх шанувальників на День матері, оголосивши, що у неї народилися близнюки, дочка Агнес і син Оушен.

Зараз Герд готується повернутися до роботи. 

"Дух народу": новий проєкт драматурга Джеремі О. Гарріса

Вистава стане частиною Вільямстаунського театрального фестивалю, однієї з найпрестижніших літніх театральних подій у США ( триватиме з 17 липня по 3 серпня). Про персонажа Герд нічого не розголошується. Загалом, сюжет "Духу народу" тримається в суворій таємниці, бо ідеться про амбітний проект.

Окрім Ембер, до акторського складу також увійшли Брендон Флінн, який грав у серіалі "13 причин чому", а також Ліо Мехіель, перспективний актор і художник, відомий своїми нетрадиційними перформансами.

Нагадаємо

Джонні Депп розповів, що після звинувачень у насильстві від Ембер Герд, троє його найближчих друзів відвернулися від нього.

Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві на повторному розгляді справи в Нью-Йорку11.06.25, 21:41 • 10536 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураНовини СвітуУНН Lite
Джонні Депп
Остін (Техас)
Мадрид
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