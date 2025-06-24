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Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков

Киев • УНН

 • 5666 просмотра

Законопроект Гетманцева, существенно меняющий основы деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вызвал критику из-за потенциального нарушения прав вкладчиков и противоречия Конституции Украины.

Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемый Даниилом Гетманцевым, в четверг, 26 июня, планирует рассмотреть законопроект, который существенно меняет основы деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Законопроект, поданный Гетманцевым, уже вызвал шквал критики со стороны юристов, народных депутатов, правозащитников и экспертов по финансовой политике. Его назвали опасной, неконституционной инициативой, ставящей под угрозу сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и подрывающей права вкладчиков и кредиторов, пишет УНН.

Заседание комитета состоится в четверг в 11:30. Кроме законодательной инициативы Гетманцева – законопроекта №13007 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования", на нем планируется рассмотреть альтернативный законопроект под номером 13007-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национального банка Украины".

Что не так с законопроектом Гетманцева

Несмотря на декларации об усилении защиты вкладчиков, законопроект, инициированный председателем налогового комитета Рады, фактически лишает их ряда фундаментальных прав. Документ содержит положения, которые фактически делают невозможным судебное обжалование действий Фонда гарантирования вкладов в процессе ликвидации банков, нарушая таким образом Конституцию Украины. Вкладчики, акционеры и кредиторы не смогут эффективно защитить свои средства или получить справедливую компенсацию в случае ликвидации банка.

Кроме того, предложенные изменения противоречат законодательству, которое гарантирует каждому доступ к полной и достоверной информации о финансовых услугах. Законопроект Гетманцева не только сужает эти права, но и открывает возможность для кулуарного управления активами ликвидированных банков без какого-либо общественного или судебного контроля.

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Еще одним вызовом является отсутствие прозрачности. Документ позволяет Фонду гарантирования вкладов и Национальному банку Украины ограничивать доступ к информации о процессах ликвидации банков, что прямо противоречит закону "О доступе к публичной информации", который требует открытости со стороны государственных органов. Без общественного контроля возрастает риск злоупотреблений и коррупции должностными лицами ФГВФЛ.

Отсутствие четких сроков, прозрачных механизмов и возможности судебной защиты делает вкладчиков, кредиторов и акционеров банка, находящегося в процессе ликвидации, беззащитными перед произволом государственных органов. Более того, сам факт лишения права на собственность и контроль за деньгами угрожает массовым оттоком депозитов из банковской системы. В такой системе вкладчики могут месяцами, а иногда и годами, ждать возврата своих средств.

Критика экспертов Рады

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады уже раскритиковало законопроект Гетманцева. По выводам экспертов, документ содержит системные нарушения действующего законодательства, правовую неопределенность, противоречит Конституции Украины и его невозможно оценить на соответствие обязательствам Правительства перед МВФ.

Следует отметить, что в сопроводительных документах к проекту… не предоставлено надлежащего обоснования ожидаемых социально-экономических, правовых и других последствий применения закона после его принятия, других сведений, необходимых для рассмотрения законопроекта, что позволило бы оценить влияние предлагаемых в нем новаций вывода неплатежеспособного банка с рынка, в частности, как на защиту прав вкладчиков от последствий неплатежеспособности банка, эффективность процедуры вывода неплатежеспособных банков с рынка, так и в контексте их соответствия Меморандуму об экономической и финансовой политике от 04.10.2024, который был подписан между Правительством Украины и Международным валютным фондом, о котором говорится в пояснительной записке к проекту

- говорится в заключении Главного научно-экспертного управления Рады.

Эксперты отмечают, что законопроект не содержит завершенного механизма правового регулирования. По их словам, большинство ключевых норм, которые предлагает Гетманцев, в частности относительно вывода банков с рынка, передаются на усмотрение самого Фонда. Такой подход, по мнению специалистов, делает невозможной объективную оценку последствий применения закона, в частности влияния на стоимость активов банков, порядок компенсаций и защиту прав вкладчиков.

Кроме того, эксперты раскритиковали размытость и некорректность определения ключевых понятий, таких как "открытый конкурс", "заинтересованное лицо", "критически важный банк". По их мнению, законопроект фактически наделяет ФГВФЛ полномочиями, которые относятся к исключительной компетенции Национального банка, что противоречит действующему законодательству.

Особенно рискованным, по их мнению, выглядит пункт, который позволяет сотрудникам Фонда одновременно работать на должностях в переходных банках. Это создает потенциальный конфликт интересов и расширяет возможности для коррупции. А положение о возможности неразглашения финансовой отчетности Фонда — прямо подрывает принципы прозрачности и подотчетности.

Раскритиковали специалисты и норму относительно исключения требования обнародования Фондом годовой/квартальной финансовой отчетности; результатов оценки активов банка с распределением по видам активов и указанием независимого субъекта оценочной деятельности, способа оценки и даты, на которую осуществлена оценка. По их мнению, это может негативно повлиять на публичность и прозрачность информации относительно неплатежеспособного банка и, как следствие, сказаться на способности вкладчиков и кредиторов банка по защите своих прав и интересов.

Серьезные предостережения у Главного научно-экспертного управления парламента вызывает и предусмотренное законопроектом ограничение возможности оспаривать результаты открытых торгов или действия Фонда. Речь идет о сокращении срока исковой давности до одного месяца, которое может ограничить доступ к правосудию.

Сокрушительной критике подверглись и положения, которые позволяют Фонду приобретать право собственности на оставленное на хранение имущество клиентов банков, если они вовремя не обратились за ним. Это нарушает статью 41 Конституции Украины, которая гарантирует каждому свободное владение имуществом, и Протокол №1 к Европейской конвенции по правам человека.

Предложенное Гетманцевым разрешение на изменение кредитора без согласия должника, по словам специалистов, прямо противоречит нормам Гражданского кодекса Украины. Также неприемлемым является изъятие запрета на выделение юридического лица из инвестиционного фонда, что может создать риски размывания активов, а значит и вводит дополнительные возможности для злоупотреблений.

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В итоге Научно-экспертное управление считает, что есть риск создания новых правовых коллизий, потери контроля за процедурой вывода банков с рынка и существенного снижения защиты прав вкладчиков. Кроме того, интересно то, что эксперты не увидели корреляции законопроекта с Меморандумом между Правительством Украины и МВФ, необходимостью выполнения которого прикрывается Даниил Гетманцев в обосновании необходимости принятия его законодательной инициативы.

Что предлагает альтернативный законопроект?

Альтернативный законопроект, подготовленный членами налогового комитета Рады Ниной Южаниной и Андреем Николаенко, содержит ряд новаций в регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ предлагает предоставить исполнительной дирекции Фонда новые полномочия, в частности — самостоятельно определять перечень лиц, которым будет раскрываться банковская тайна во время вывода неплатежеспособного банка с рынка.

Еще одно существенное изменение — возложение ответственности на Фонд по обязательствам банков, возникающим во время процедур их временной администрации или ликвидации. Также предлагается обязать ФГВФЛ регистрировать свои нормативные акты в порядке, установленном для органов исполнительной власти. При этом исполнительная дирекция Фонда получит право самостоятельно инициировать подготовку к выводу банка с рынка, включая проведение конкурса и выбор наиболее эффективного способа вывода.

Проект позволяет проводить открытый конкурс повторно, если первая попытка не состоялась. Также предлагается, чтобы передача трудовых договоров работников неплатежеспособного банка переходному банку осуществлялась в соответствии с трудовым законодательством, как это уже предусмотрено нормами действующего законодательства.

Отдельный пункт предлагает, что перед конкурсом Фонд должен получить отчет со справедливой стоимостью активов банка, подготовленный аудитором. Кроме того, законопроект предусматривает право Фонда управлять средствами, которые не были получены кредиторами, и передавать эти средства акционерам банка. Также документ устанавливает новые правила относительно распределения остаточного имущества ликвидированных банков и закрепляет контроль Фонда за всеми этапами процесса.

"Кроме того, альтернативный законопроект в отличие от основного не содержит чрезмерных полномочий Фонда по определению статуса критически важных банков для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что согласно законодательству является исключительными полномочиями НБУ", - говорится в пояснительной записке.

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Альтернативный законопроект также предлагает экономить средства Фонда, поэтому не предусматривает привлечения отдельного советника, который бы занимался поиском инвестора для переходного банка во время его продажи.

Кроме того, в отличие от законопроекта Гетманцева, альтернативный не позволяет Фонду оплачивать юридическую защиту своих сотрудников, если против них подадут иски или они будут привлечены к административной ответственности после увольнения. Например, речь идет о ситуациях, когда сотрудника могут оштрафовать за нарушение законов в сфере финансового мониторинга или отмывания средств. В базовой версии законопроекта предлагалось покрывать такие расходы за счет самого Фонда.

Что говорят эксперты Рады об альтернативном законопроекте

В своем заключении к законопроекту №13007-1 Главное научно-экспертное управление указало на необходимость доработки некоторых юридических формулировок. Специалисты обратили внимание на отдельные несогласованности и потенциальные противоречия в терминах и конструкциях законопроекта. В частности, по их мнению, понятия "открытый конкурс" и "заинтересованное лицо" требуют более четкого определения для избежания двусмысленной трактовки в дальнейшей работе Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Также требуют усовершенствования положения относительно права собственности. В частности, эксперты указывают, что законопроект содержит ряд норм, касающихся порядка распоряжения остаточным имуществом ликвидированного банка. Они советуют их доработать, учитывая положения Конституции Украины, украинское законодательство и международное право, чтобы лучше сбалансировать интересы акционеров и избежать рисков правовой неопределенности в имущественных вопросах.

Кроме того, специалисты советуют расширить анализ возможных социально-экономических и правовых последствий реализации законопроекта.

Вместо выводов

Уже в четверг председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев очевидно попытается протолкнуть через подконтрольный ему комитет свой законопроект, который является очевидной попыткой превратить Фонд гарантирования вкладов физических лиц в закрытую структуру, неподконтрольную общественности, судебной власти и противоречащую договоренностям с международными партнерами. Его принятие может поставить под угрозу банковскую стабильность, нарушить права вкладчиков и будет противоречить взятым на себя международным обязательствам Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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