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Орбан: Отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО "знаменует конец эпохи"

Киев • УНН

 • 7270 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для Украины нет места в НАТО, и присутствие Зеленского только на неформальном ужине в Гааге знаменует "конец эпохи". Орбан считает, что вхождение Украины в любое интеграционное сообщество не отвечает национальным интересам Венгрии.

Орбан: Отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО "знаменует конец эпохи"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал участие Президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге (Нидерланды). Об этом сообщает УНН со ссылкой на венгерское издание Magyar Nemzet.

Детали

По словам Орбана, тот факт, что Зеленский присутствовал только на неформальном ужине, не является случайностью, а "знаменует конец эпохи".

В дипломатии вопрос не в том, где я, а в том, где меня нет. Это важнее. И именно это происходит сейчас

- сказал глава венгерского правительства.

По его мнению, для Украины "нет места в НАТО".

Американцы, турки, словаки и мы четко дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО

- отметил Орбан.

Он добавил, что в национальных интересах Венгрии не быть частью какого-либо интеграционного сообщества с Украиной - "ни в НАТО, ни в Европейском Союзе".

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Напомним

В апреле во время венгерского опроса VOKS 2025 премьер-министр страны Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. В свою очередь советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить стране 100 млрд долларов в год.

На днях лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о "полном провале" референдума премьер-министра Виктора Орбана по вступлению Украины в Евросоюз.

МИД Украины обвиняет правительство Венгрии в антиукраинской истерии и манипуляциях относительно членства Украины в ЕС, называя кампанию "VOKS2025" дезинформацией. В Киеве убеждены, что вступление Украины в ЕС в интересах Венгрии, несмотря на агрессивную риторику венгерских властей.

Орбан снова почти все свое традиционное пятничное выступление на радио посвятил Украине и Зеленскому13.06.25, 17:20 • 15229 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
НАТО
Гаага
Европейский Союз
Нидерланды
Словакия
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
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