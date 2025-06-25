Орбан: Відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО "знаменує кінець епохи"

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував участь Президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі (Нідерланди). Про це повідомляє УНН із посиланням на угорське видання Magyar Nemzet.

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За словами Орбана, той факт, що Зеленський був присутній лише на неформальній вечері, не є випадковістю, а "знаменує кінець епохи".

У дипломатії питання не в тому, де я, а в тому, де мене немає. Це важливіше. І саме це відбувається зараз - сказав глава угорського уряду.

На його думку, для України "немає місця в НАТО".

Американці, турки, словаки та ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом з паном Зеленським, коли йдеться про НАТО - зазначив Орбан.

Він додав, що в національних інтересах Угорщини є не бути частиною будь-якого інтеграційного співтовариства з Україною -"ні в НАТО, ні в Європейському Союзі".

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Нагадаємо

У квітні під час угорського опитування VOKS 2025 прем'єр-міністр країни Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. У свою чергу радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме країні 100 млрд доларів на рік.

Днями лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про "повний провал" референдуму премʼєр-міністра Віктора Орбана щодо вступу України до Євросоюзу.

МЗС України звинувачує уряд Угорщини в антиукраїнській істерії та маніпуляціях щодо членства України в ЄС, називаючи кампанію "VOKS2025" дезінформацією. У Києві переконані, що вступ України до ЄС в інтересах Угорщини, попри агресивну риторику угорської влади.

Орбан знову майже весь свій традиційний п'ятничний виступ на радіо присвятив Україні і Зеленському