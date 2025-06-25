Орбан: Відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО "знаменує кінець епохи"

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
24 червня, 17:47 • 25129 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
24 червня, 17:30 • 57186 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
24 червня, 14:05 • 50216 перегляди
Корупція в Мінрегіоні: Чернишову завтра планують обрати запобіжний захід
24 червня, 12:48 • 73549 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
24 червня, 09:02 • 94672 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
24 червня, 08:07 • 113672 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
24 червня, 07:47 • 118404 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
24 червня, 07:34 • 89921 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
24 червня, 06:40 • 66031 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
24 червня, 05:31 • 68749 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.4м/с
64%
748мм
Популярнi новини
У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у фуру: четверо пасажирів - поранені, водія затримали24 червня, 18:02 • 11556 перегляди
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 19732 перегляди
У Китаї обвалився міст, внаслідок чого водій вантажівки залишився висіти над порожнечею24 червня, 18:46 • 8852 перегляди
Смертоносна атака рф на Дніпро: у поліції уточнили кількість загиблих та постраждалих24 червня, 20:25 • 14160 перегляди
Орбан: Відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО "знаменує кінець епохи"02:03 • 10129 перегляди
Публікації
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 62494 перегляди
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко24 червня, 12:11 • 105789 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 24 червня, 11:50 • 110571 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"24 червня, 09:55 • 150066 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук24 червня, 08:49 • 177478 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Руслан Кравченко
Гончаренко Олексій Олексійович
Актуальні місця
Україна
Гаага
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Іран
Реклама
УНН Lite
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 19769 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 29590 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 43806 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 119256 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 196525 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The Hill
F-16 Fighting Falcon
Ґардіан
Facebook

Орбан: Відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО "знаменує кінець епохи"

Київ • УНН

 • 10140 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для України немає місця в НАТО, і присутність Зеленського лише на неформальній вечері в Гаазі знаменує "кінець епохи". Орбан вважає, що входження України в будь-яке інтеграційне співтовариство не відповідає національним інтересам Угорщини.

Орбан: Відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО "знаменує кінець епохи"

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував участь Президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі (Нідерланди). Про це повідомляє УНН із посиланням на угорське видання Magyar Nemzet.

Деталі

За словами Орбана, той факт, що Зеленський був присутній лише на неформальній вечері, не є випадковістю, а "знаменує кінець епохи".

У дипломатії питання не в тому, де я, а в тому, де мене немає. Це важливіше. І саме це відбувається зараз

- сказав глава угорського уряду.

На його думку, для України "немає місця в НАТО".

Американці, турки, словаки та ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом з паном Зеленським, коли йдеться про НАТО

- зазначив Орбан.

Він додав, що в національних інтересах Угорщини є не бути частиною будь-якого інтеграційного співтовариства з Україною -"ні в НАТО, ні в Європейському Союзі".

Зеленський: політика Орбана - антиукраїнська, але це не позиція всієї Угорщини10.06.25, 14:15 • 3010 переглядiв

Нагадаємо

У квітні під час угорського опитування VOKS 2025 прем'єр-міністр країни Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. У свою чергу радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме країні 100 млрд доларів на рік.

Днями лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про "повний провал" референдуму премʼєр-міністра Віктора Орбана щодо вступу України до Євросоюзу.

МЗС України звинувачує уряд Угорщини в антиукраїнській істерії та маніпуляціях щодо членства України в ЄС, називаючи кампанію "VOKS2025" дезінформацією. У Києві переконані, що вступ України до ЄС в інтересах Угорщини, попри агресивну риторику угорської влади.

Орбан знову майже весь свій традиційний п'ятничний виступ на радіо присвятив Україні і Зеленському13.06.25, 17:20 • 15235 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
НАТО
Гаага
Європейський Союз
Нідерланди
Словаччина
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9