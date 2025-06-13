Орбан знову майже весь свій традиційний п'ятничний виступ на радіо присвятив Україні і Зеленському

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан майже весь свій традиційний п'ятничний виступ на радіо знову присвятив Україні та Президенту України Володимиру Зеленському. Він повторив всі свої аргументи проти вступу України до НАТО та ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт уряду Угорщини, де розміщено текст інтерв'ю Орбана на радіо Kossuth.

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Орбан розкритикував інтерв'ю Зеленського угорському виданню Valasz Online, в якому побачив буцімто "погрози" Угорщині. І заявив, що якщо Україна вступить до ЄС, Угорщина буде змушена брати участь у війні росії проти України.

Це передбачає членство в Євросоюзі. Якщо ми приймаємо українців до ЄС, ми також визнаємо війну. Уявіть, якби Європейський Союз виконав прохання президента України, який фактично погрожував нам, і прийняв Україну до Європейського Союзу, то сьогодні ми мали б члена, на східних кордонах якого точиться війна. Це лише питання часу, коли всі держави-члени ЄС будуть залучені до цієї війни, бо тоді це буде наша війна - заявив Орбан.

Він звинуватив західних лідерів у втягуванні Євросоюзу до прямої конфронтації з росією, що може спричинити поширення війни і на територію ЄС.

Західні лідери казали, що це наша війна, а росія – це загроза, її потрібно перемогти, і краще перемогти їх на українській території, ніж ближче до наших кордонів або навіть біля наших кордонів. І саме тому Україна насправді бореться за європейську безпеку. Це була їхня концепція. Що я завжди вважав помилкою, бо таким чином Україна, яка не була загрозою безпеці для Європи, раптом стала загрозою безпеці для Європи. І все, що загрожує українцям відтепер, або з початку війни, загрожує і нам, бо ми не дистанціювалися, не ізолювали себе, а дозволили їй поширюватися, і навіть приєдналися до цієї війни - додав голова уряду Угорщини.

Угорський прем'єр розповів, чому у словах Зеленського в інтерв'ю він побачив буцімто "погрози Угорщині".

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Коли українець каже вам, що я кажу це не для того, щоб погрожувати вам, що я не хочу вам погрожувати, можна зрозуміти саме те, що вам зараз погрожують. Отже, Угорщині погрожував український президент. Більше того, посилаючись на факти та документи, які нам невідомі. Тож ми можемо сказати йому, що якщо він хоче щось сказати про Угорщину, або якщо йому щось не подобається в нашій політиці, або якщо він знайшов щось, що його ображає, то він повинен зволити зробити це публічно, не надсилати нам повідомлення, не погрожувати нам - пояснив Орбан.

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Valasz Online розкритикував політику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, назвавши її антиукраїнською.

За словами глави держави, Орбан використовує тему війни та особу Зеленського у внутрішній політиці для мобілізації електорату, що, на думку Президента, призводить до радикалізації угорського суспільства і погіршує двосторонні відносини.

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