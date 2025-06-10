Орбан: Зеленський накинувся на нас, бо угорці не хочуть вмирати за Україну

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського угорському виданню Valasz Online. Про це повідомляє УНН.

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Орбан, зокрема, зазначив, що Зеленський "накинувся на нас, бо угорці не хочуть вмирати за Україну".

Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах і щоб гроші угорців йшли в Україну! - написав Орбан у Facebook.

Додамо, що перед дописом Орбана речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що Зеленський веде відкриту агітацію за угорську опозиційну партію "Тиса" і ігнорує той факт, що членство України в ЄС не є серед національних інтересів Угорщини.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Valasz Online розкритикував політику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, назвавши її антиукраїнською.

За словами глави держави, Орбан використовує тему війни та особу Зеленського у внутрішній політиці для мобілізації електорату, що, на думку Президента, призводить до радикалізації угорського суспільства і погіршує двосторонні відносини.

Орбан пообіцяв зробити все можливе, щоб заблокувати вступ України до ЄС