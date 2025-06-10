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Орбан: Зеленський накинувся на нас, бо угорці не хочуть вмирати за Україну

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Віктор Орбан відреагував на інтерв'ю Зеленського, заявивши, що угорці не хочуть гинути за Україну і щоб їхні гроші йшли туди. Угорський уряд звинувачує Зеленського в агітації за опозицію.

Орбан: Зеленський накинувся на нас, бо угорці не хочуть вмирати за Україну

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського угорському виданню Valasz Online. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Орбан, зокрема, зазначив, що Зеленський "накинувся на нас, бо угорці не хочуть вмирати за Україну".

Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах і щоб гроші угорців йшли в Україну!

- написав Орбан у Facebook.

Додамо, що перед дописом Орбана речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що Зеленський веде відкриту агітацію за угорську опозиційну партію "Тиса" і ігнорує той факт, що членство України в ЄС не є серед національних інтересів Угорщини.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Valasz Online розкритикував політику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, назвавши її антиукраїнською.

За словами глави держави, Орбан використовує тему війни та особу Зеленського у внутрішній політиці для мобілізації електорату, що, на думку Президента, призводить до радикалізації угорського суспільства і погіршує двосторонні відносини.

Орбан пообіцяв зробити все можливе, щоб заблокувати вступ України до ЄС03.06.25, 19:33 • 10105 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
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