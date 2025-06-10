Орбан: Зеленский набросился на нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на интервью Президента Украины Владимира Зеленского венгерскому изданию Valasz Online. Об этом сообщает УНН.

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Орбан, в частности, отметил, что Зеленский "набросился на нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину".

Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах и чтобы деньги венгров шли в Украину! - написал Орбан в Facebook.

Добавим, что перед сообщением Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Зеленский ведет открытую агитацию за венгерскую оппозиционную партию "Тиса" и игнорирует тот факт, что членство Украины в ЕС не является среди национальных интересов Венгрии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online раскритиковал политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав ее антиукраинской.

По словам главы государства, Орбан использует тему войны и личность Зеленского во внутренней политике для мобилизации электората, что, по мнению Президента, приводит к радикализации венгерского общества и ухудшает двусторонние отношения.

Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы заблокировать вступление Украины в ЕС