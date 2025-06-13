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Орбан снова почти все свое традиционное пятничное выступление на радио посвятил Украине и Зеленскому

Киев • УНН

 • 1714 просмотра

Орбан снова раскритиковал Украину и Владимира Зеленского, повторив аргументы против ее вступления в НАТО и ЕС. Он заявил, что вступление Украины в ЕС втянет Венгрию и весь Евросоюз в войну.

Орбан снова почти все свое традиционное пятничное выступление на радио посвятил Украине и Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан почти все свое традиционное пятничное выступление на радио снова посвятил Украине и Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он повторил все свои аргументы против вступления Украины в НАТО и ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства Венгрии, где размещен текст интервью Орбана на радио Kossuth.

Детали

Орбан раскритиковал интервью Зеленского венгерскому изданию Valasz Online, в котором увидел якобы "угрозы" Венгрии. И заявил, что если Украина вступит в ЕС, Венгрия будет вынуждена участвовать в войне россии против Украины.

Это предусматривает членство в Евросоюзе. Если мы принимаем украинцев в ЕС, мы также признаем войну. Представьте, если бы Европейский Союз выполнил просьбу президента Украины, который фактически угрожал нам, и принял Украину в Европейский Союз, то сегодня мы имели бы члена, на восточных границах которого идет война. Это лишь вопрос времени, когда все государства-члены ЕС будут вовлечены в эту войну, потому что тогда это будет наша война

- заявил Орбан.

Он обвинил западных лидеров во втягивании Евросоюза в прямую конфронтацию с россией, что может повлечь распространение войны и на территорию ЕС.

Западные лидеры говорили, что это наша война, а россия – это угроза, ее нужно победить, и лучше победить их на украинской территории, чем ближе к нашим границам или даже у наших границ. И именно поэтому Украина действительно борется за европейскую безопасность. Это была их концепция. Что я всегда считал ошибкой, потому что таким образом Украина, которая не была угрозой безопасности для Европы, вдруг стала угрозой безопасности для Европы. И все, что угрожает украинцам отныне, или с начала войны, угрожает и нам, потому что мы не дистанцировались, не изолировали себя, а позволили ей распространяться, и даже присоединились к этой войне

- добавил глава правительства Венгрии.

Венгерский премьер рассказал, почему в словах Зеленского в интервью он увидел якобы "угрозы Венгрии".

Зеленский: политика Орбана - антиукраинская, но это не позиция всей Венгрии10.06.25, 14:15 • 2924 просмотра

Когда украинец говорит вам, что я говорю это не для того, чтобы угрожать вам, что я не хочу вам угрожать, можно понять именно то, что вам сейчас угрожают. Итак, Венгрии угрожал украинский президент. Более того, ссылаясь на факты и документы, которые нам неизвестны. Поэтому мы можем сказать ему, что если он хочет что-то сказать о Венгрии, или если ему что-то не нравится в нашей политике, или если он нашел что-то, что его оскорбляет, то он должен соблаговолить сделать это публично, не присылать нам сообщения, не угрожать нам

- пояснил Орбан.

Орбан: Зеленский набросился на нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину10.06.25, 23:59 • 3618 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online раскритиковал политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав ее антиукраинской.

По словам главы государства, Орбан использует тему войны и личность Зеленского во внутренней политике для мобилизации электората, что, по мнению Президента, приводит к радикализации венгерского общества и ухудшает двусторонние отношения.

“Мы могли закончить это вчера”: Зеленский ответил, сколько еще Украина может выдержать войну10.06.25, 14:42 • 3334 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

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Владимир Зеленский
Венгрия
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Виктор Орбан
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