Смертоносная атака рф на Днепр: в полиции уточнили количество погибших и пострадавших

По обновленным данным Нацполиции в Днепропетровской области 24 июня в результате массированной атаки рф погибли 17 человек, в том числе трое - умерли в больнице. Еще 186 человек получили ранения, передает УНН.

По уточненным данным Нацполиции, в результате вражеской атаки в г. Днепр погибли 17 человек, из них 3 — в больнице. Пострадали 186 человек, среди них 23 ребенка - говорится в сообщении.

Дополнение

Во вторник, 24 июня, российские оккупанты ударили ракетами по городу Днепр. Вражеская атака повредила гражданскую инфраструктуру, включая общежитие и гимназию, а также изуродовала поезд, причинив травмы пассажирам.

Предварительно сообщалось, что количество погибших в результате массированной российской ракетной атаки увеличилось до 17, а пострадавших - 279, среди них – 27 детей.