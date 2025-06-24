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Смертоносная атака рф на Днепр: в полиции уточнили количество погибших и пострадавших

Киев • УНН

 • 3208 просмотра

По обновленным данным Нацполиции, 24 июня в результате массированной атаки рф на Днепр погибло 17 человек, из них трое в больнице, а еще 186 получили ранения. Российские оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру, включая общежитие, гимназию и поезд.

Смертоносная атака рф на Днепр: в полиции уточнили количество погибших и пострадавших

По обновленным данным Нацполиции в Днепропетровской области 24 июня в результате массированной атаки рф погибли 17 человек, в том числе трое - умерли в больнице. Еще 186 человек получили ранения, передает УНН.

По уточненным данным Нацполиции, в результате вражеской атаки в г. Днепр погибли 17 человек, из них 3 — в больнице. Пострадали 186 человек, среди них 23 ребенка 

- говорится в сообщении.

Дополнение

Во вторник, 24 июня, российские оккупанты ударили ракетами по городу Днепр. Вражеская атака повредила гражданскую инфраструктуру, включая общежитие и гимназию, а также изуродовала поезд, причинив травмы пассажирам.

Предварительно сообщалось, что количество погибших в результате массированной российской ракетной атаки увеличилось до 17, а пострадавших - 279, среди них – 27 детей.

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Национальная полиция Украины
Днепропетровская область
Днепр
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