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Масований удар рф по Дніпру 24 червня: кількість загиблих зросла до 17 24 червня 2025

Київ • УНН

 • 1954 перегляди

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 17, постраждали 279 осіб, у тому числі 27 дітей. Майже сто людей залишаються в стаціонарах, 12 з них у важкому стані.

Масований удар рф по Дніпру 24 червня: кількість загиблих зросла до 17

У Дніпрі кількість загиблих внаслідок масованої російської ракетної атаки 24 червня збільшилась до 17. Постраждалих вже 279, серед них – 27 дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак станом на 20:30, передає УНН.

Деталі

Майже сотня з них залишається в стаціонарах з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Знову трагічні новини з Дніпра. Число загиблих зросло до 17. Постраждалих 279, серед них – 27 дітей. Лікарі поряд, надають необхідну меддопомогу. Щирі співчуття всім рідним та близьким...

- написав він у Telegram.

Як зазначив Лисак, з-поміж тих, хто залишається у лікарнях, – 12 людей у важкому стані.

Також медичну допомогу надали вже 18 дітям, найменшому з яких – лише півроку, додав чиновник.

Нагадаємо

У вівторок, 24 червня, російські окупанти вдарили ракетами по місту Дніпро. Ворожа атака пошкодила цивільну інфраструктуру, включаючи гуртожиток та гімназію, а також понівечила потяг, спричинивши травми пасажирам.

Внаслідок атаки по Дніпру загинули 11 осіб, понад 100 людей постраждали.

Крім того, російські ракети влучили по місту Самар Дніпропетровської області. Там теж є загиблі і постраждалі.

Безпрецедентна кількість руйнувань та щонайменше 9 загиблих: 25 червня у Дніпрі оголошено Днем жалоби24.06.25, 18:56 • 1518 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
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