Масований удар рф по Дніпру 24 червня: кількість загиблих зросла до 17 24 червня 2025

У Дніпрі кількість загиблих внаслідок масованої російської ракетної атаки 24 червня збільшилась до 17. Постраждалих вже 279, серед них – 27 дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак станом на 20:30, передає УНН.

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Майже сотня з них залишається в стаціонарах з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Знову трагічні новини з Дніпра. Число загиблих зросло до 17. Постраждалих 279, серед них – 27 дітей. Лікарі поряд, надають необхідну меддопомогу. Щирі співчуття всім рідним та близьким... - написав він у Telegram.

Як зазначив Лисак, з-поміж тих, хто залишається у лікарнях, – 12 людей у важкому стані.

Також медичну допомогу надали вже 18 дітям, найменшому з яких – лише півроку, додав чиновник.

Нагадаємо

У вівторок, 24 червня, російські окупанти вдарили ракетами по місту Дніпро. Ворожа атака пошкодила цивільну інфраструктуру, включаючи гуртожиток та гімназію, а також понівечила потяг, спричинивши травми пасажирам.

Внаслідок атаки по Дніпру загинули 11 осіб, понад 100 людей постраждали.

Крім того, російські ракети влучили по місту Самар Дніпропетровської області. Там теж є загиблі і постраждалі.

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