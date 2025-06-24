Безпрецедентна кількість руйнувань та щонайменше 9 загиблих: 25 червня у Дніпрі оголошено Днем жалоби

Понад 150 поранених, щонайменше 9 загиблих і сотні зруйнованих об’єктів - Дніпро оговтується після однієї з наймасштабніших атак з початку повномасштабної війни. У місті знищено майже 50 багатоповерхівок, вибиті понад 2 тисячі вікон, зруйновані десятки шкіл, лікарень, об’єктів транспорту й критичної інфраструктури. Завтра у місті оголошено День жалоби, повідомив мер міста Борис Філатов, передає УНН.

У Дніпрі понад 150 поранених. І, на жаль, вже девʼятеро загиблих. За кожним убитим росією завтра у місті оголошується день жалоби - повідомив Філатов.

Він додав, що продовжується ліквідація наслідків російських ударів і остаточні підрахунки ще не завершені. Втім, за словами мера, вже зараз перелік збитків величезний. Кількість постраждалих така, що навіть "швидкі" не встигають.

У житлових будинках та різних комунальних закладах по місту маємо понад 2 (!) тисячі самих лише потрощених вікон. Загалом пошкоджено майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені також покрівлі. Постраждали майже 40 навчальних закладів — звичайні ліцеї та гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища. Є різні пошкодження у 8 локаціях медичної галузі — лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка. Серед громадського транспорту було уражено 3 трамвайні вагони, пошкоджено опору контактної мережі. Зачепило диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю - перелічив Філатов масштаби збитків.

Також пошкоджені:

Кайдацька насосно-фільтрувальна станція, 16 районних та прибудинкових котелень;

Правобережне управління соцзахисту;

церква Петра і Павла;

Органна зала;

Льодова Арена;

АЗС;

виправна колонія;

будівлі хлібзаводу, одного з промислових підприємств, районних адміністрацій та держказначейства

Це — безпрецедентна кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни - підкреслив голова міста.

Філатов додав, що на місцях атаки працюють усі необхідні служби та розгорнуті намети, де приймають заявки щодо постраждалого майна.

Доповнення

Кількість постраждалих від російської ракетної атаки у Дніпрі 24 червня зросла до 153 осіб, 12 з них у важкому стані. Серед постраждалих 18 дітей, наймолодшому півроку. Також є влучання по пасажирському потягу, який виконував рейс з Одеси до Запоріжжя.