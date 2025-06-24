Безпрецедентна кількість руйнувань та щонайменше 9 загиблих: 25 червня у Дніпрі оголошено Днем жалоби
Київ • УНН
Дніпро оговтується після однієї з наймасштабніших атак, яка призвела до понад 150 поранених та щонайменше 9 загиблих. У місті зруйновано майже 50 багатоповерхівок, пошкоджено понад 2 тисячі вікон, а також десятки шкіл, лікарень та об'єктів інфраструктури.
Понад 150 поранених, щонайменше 9 загиблих і сотні зруйнованих об’єктів - Дніпро оговтується після однієї з наймасштабніших атак з початку повномасштабної війни. У місті знищено майже 50 багатоповерхівок, вибиті понад 2 тисячі вікон, зруйновані десятки шкіл, лікарень, об’єктів транспорту й критичної інфраструктури. Завтра у місті оголошено День жалоби, повідомив мер міста Борис Філатов, передає УНН.
У Дніпрі понад 150 поранених. І, на жаль, вже девʼятеро загиблих. За кожним убитим росією завтра у місті оголошується день жалоби
Він додав, що продовжується ліквідація наслідків російських ударів і остаточні підрахунки ще не завершені. Втім, за словами мера, вже зараз перелік збитків величезний. Кількість постраждалих така, що навіть "швидкі" не встигають.
У житлових будинках та різних комунальних закладах по місту маємо понад 2 (!) тисячі самих лише потрощених вікон. Загалом пошкоджено майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені також покрівлі. Постраждали майже 40 навчальних закладів — звичайні ліцеї та гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища. Є різні пошкодження у 8 локаціях медичної галузі — лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка. Серед громадського транспорту було уражено 3 трамвайні вагони, пошкоджено опору контактної мережі. Зачепило диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю
Також пошкоджені:
- Кайдацька насосно-фільтрувальна станція, 16 районних та прибудинкових котелень;
- Правобережне управління соцзахисту;
- церква Петра і Павла;
- Органна зала;
- Льодова Арена;
- АЗС;
- виправна колонія;
- будівлі хлібзаводу, одного з промислових підприємств, районних адміністрацій та держказначейства
Це — безпрецедентна кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни
Філатов додав, що на місцях атаки працюють усі необхідні служби та розгорнуті намети, де приймають заявки щодо постраждалого майна.
Доповнення
Кількість постраждалих від російської ракетної атаки у Дніпрі 24 червня зросла до 153 осіб, 12 з них у важкому стані. Серед постраждалих 18 дітей, наймолодшому півроку. Також є влучання по пасажирському потягу, який виконував рейс з Одеси до Запоріжжя.