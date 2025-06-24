Беспрецедентное количество разрушений и по меньшей мере 9 погибших: 25 июня в Днепре объявлен Днем траура

Более 150 раненых, по меньшей мере 9 погибших и сотни разрушенных объектов - Днепр приходит в себя после одной из самых масштабных атак с начала полномасштабной войны. В городе уничтожено почти 50 многоэтажек, выбито более 2 тысяч окон, разрушены десятки школ, больниц, объектов транспорта и критической инфраструктуры. Завтра в городе объявлен День траура, сообщил мэр города Борис Филатов, передает УНН.

В Днепре более 150 раненых. И, к сожалению, уже девять погибших. По каждому убитому россией завтра в городе объявляется день траура - сообщил Филатов.

Он добавил, что продолжается ликвидация последствий российских ударов и окончательные подсчеты еще не завершены. Впрочем, по словам мэра, уже сейчас перечень убытков огромен. Количество пострадавших таково, что даже "скорые" не успевают.

В жилых домах и различных коммунальных учреждениях по городу имеем более 2 (!) тысяч только разбитых окон. Всего повреждено почти 50 многоэтажек, в некоторых изуродованы также кровли. Пострадали почти 40 учебных заведений — обычные лицеи и гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища. Есть различные повреждения в 8 локациях медицинской отрасли — больницы, амбулатории, стоматполиклиника. Среди общественного транспорта было поражено 3 трамвайных вагона, повреждена опора контактной сети. Задело диспетчерские и мастерские электротранспорта, в одном из депо побило кровлю - перечислил Филатов масштабы убытков.

Также повреждены:

Кайдакская насосно-фильтровальная станция, 16 районных и придомовых котельных;

Правобережное управление соцзащиты;

церковь Петра и Павла;

Органный зал;

Ледовая Арена;

АЗС;

исправительная колония;

здания хлебзавода, одного из промышленных предприятий, районных администраций и госказначейства

Это — беспрецедентное количество разрушений, которых город еще не видел за все время полномасштабной войны - подчеркнул глава города.

Филатов добавил, что на местах атаки работают все необходимые службы и развернуты палатки, где принимают заявки относительно пострадавшего имущества.

Дополнение

Количество пострадавших от российской ракетной атаки в Днепре 24 июня возросло до 153 человек, 12 из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 18 детей, самому младшему полгода. Также есть попадание по пассажирскому поезду, который выполнял рейс из Одессы в Запорожье.