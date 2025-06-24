Массированный удар РФ по Днепру 24 июня: число погибших возросло до 17 24 июня 2025
Киев • УНН
Число погибших в Днепре возросло до 17, пострадали 279 человек, в том числе 27 детей. Почти сто человек остаются в стационарах, 12 из них в тяжелом состоянии.
В Днепре число погибших в результате массированной российской ракетной атаки 24 июня увеличилось до 17. Пострадавших уже 279, среди них – 27 детей. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак по состоянию на 20:30, передает УНН.
Детали
Почти сотня из них остается в стационарах с ранениями различной степени тяжести.
Снова трагические новости из Днепра. Число погибших возросло до 17. Пострадавших 279, среди них – 27 детей. Врачи рядом, оказывают необходимую медпомощь. Искренние соболезнования всем родным и близким...
Как отметил Лысак, из числа тех, кто остается в больницах, – 12 человек в тяжелом состоянии.
Также медицинскую помощь оказали уже 18 детям, самому маленькому из которых – всего полгода, добавил чиновник.
Напомним
Во вторник, 24 июня, российские оккупанты ударили ракетами по городу Днепр. Вражеская атака повредила гражданскую инфраструктуру, включая общежитие и гимназию, а также изуродовала поезд, причинив травмы пассажирам.
В результате атаки по Днепру погибли 11 человек, более 100 человек пострадали.
Кроме того, российские ракеты попали по городу Самар Днепропетровской области. Там тоже есть погибшие и пострадавшие.
Беспрецедентное количество разрушений и по меньшей мере 9 погибших: 25 июня в Днепре объявлен Днем траура24.06.25, 18:56 • 1226 просмотров