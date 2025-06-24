Смертоносна атака рф на Дніпро: у поліції уточнили кількість загиблих та постраждалих

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
17:47 • 20492 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
17:30 • 42334 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
24 червня, 14:05 • 42510 перегляди
Корупція в Мінрегіоні: Чернишову завтра планують обрати запобіжний захід
24 червня, 12:48 • 66224 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
24 червня, 09:02 • 87861 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
24 червня, 08:07 • 112113 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
24 червня, 07:47 • 117248 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
24 червня, 07:34 • 89621 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
24 червня, 06:40 • 65825 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
24 червня, 05:31 • 68629 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
58%
748мм
Популярнi новини
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 24 червня, 11:50 • 106697 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 41866 перегляди
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко24 червня, 12:11 • 101204 перегляди
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 56432 перегляди
Удари по Ірану без згоди Конгресу: у США оголосили резолюцію про імпічмент Трампа17:02 • 29721 перегляди
Публікації
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 56504 перегляди
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко24 червня, 12:11 • 101277 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 24 червня, 11:50 • 106764 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"24 червня, 09:55 • 146672 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук24 червня, 08:49 • 174030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Руслан Кравченко
Гончаренко Олексій Олексійович
Актуальні місця
Україна
Гаага
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Іран
Реклама
УНН Lite
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста18:18 • 14244 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 26374 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 41916 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 117906 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 195230 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The Hill
F-16 Fighting Falcon
Ґардіан
Facebook

Смертоносна атака рф на Дніпро: у поліції уточнили кількість загиблих та постраждалих

Київ • УНН

 • 6306 перегляди

За оновленими даними Нацполіції, 24 червня внаслідок масованої атаки рф на Дніпро загинуло 17 людей, з них троє у лікарні, а ще 186 отримали поранення. Російські окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру, включаючи гуртожиток, гімназію та потяг.

Смертоносна атака рф на Дніпро: у поліції уточнили кількість загиблих та постраждалих

За оновленими даними Нацполіції у Дніпропетровській області 24 червня внаслідок масованої атаки рф загинули 17 людей, зокрема троє - померли в лікарні. Ще 186 людей отримали поранення, передає УНН.

За уточненими даними Нацполіції, внаслідок ворожої атаки у м. Дніпро загинуло 17 осіб, з них 3 — у лікарні. Постраждало 186 осіб, серед них 23 дитини 

- йдеться у дописі.

Доповнення

У вівторок, 24 червня, російські окупанти вдарили ракетами по місту Дніпро. Ворожа атака пошкодила цивільну інфраструктуру, включаючи гуртожиток та гімназію, а також понівечила потяг, спричинивши травми пасажирам.

Попередньо повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок масованої російської ракетної атаки збільшилась до 17, а постраждалих - 279, серед них – 27 дітей.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9