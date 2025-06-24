Смертоносна атака рф на Дніпро: у поліції уточнили кількість загиблих та постраждалих

За оновленими даними Нацполіції у Дніпропетровській області 24 червня внаслідок масованої атаки рф загинули 17 людей, зокрема троє - померли в лікарні. Ще 186 людей отримали поранення, передає УНН.

За уточненими даними Нацполіції, внаслідок ворожої атаки у м. Дніпро загинуло 17 осіб, з них 3 — у лікарні. Постраждало 186 осіб, серед них 23 дитини - йдеться у дописі.

Доповнення

У вівторок, 24 червня, російські окупанти вдарили ракетами по місту Дніпро. Ворожа атака пошкодила цивільну інфраструктуру, включаючи гуртожиток та гімназію, а також понівечила потяг, спричинивши травми пасажирам.

Попередньо повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок масованої російської ракетної атаки збільшилась до 17, а постраждалих - 279, серед них – 27 дітей.