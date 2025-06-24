В Центре общественного здоровья сообщили, выявлен ли новый штамм COVID-19 в Украине

На данный момент в Украине не зафиксирована циркуляция нового штамма COVID-19 – Nimbus. Однако вероятность появления существует, учитывая активные миграционные процессы. Об этом журналисту УНН сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Учитывая активные миграционные процессы, существует вероятность появления в Украине нового штамма COVID-19. Лаборатория Центра постоянно проводит мониторинговые исследования образцов от больных COVID-19 в случае их регистрации. По состоянию на сегодня циркуляция нового штамма не установлена - сообщили в ЦОЗ.

Ситуация с COVID-19 в Украине

В ЦОЗ отметили, что по данным совместного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за 23 неделю 2025 года (2–8 июня) значения показателей активности вирусов SARS-CoV-2 по данным эпиднадзора растут, однако варьируются между странами европейского региона.

Также в ЦОЗ Минздрава напомнили, что постепенно эпидемический процесс COVID-19 приобретает свойства, характерные для сезонных респираторных инфекций, например: рост доли детей среди заболевших, формирование осенне-весенней сезонности.

И, как свойственно респираторным инфекциям, вирусы SARS-CoV-2 летом не исчезают полностью, но распространение их обычно уменьшается по сравнению с осенне-зимним периодом. Вспышки могут случаться и летом, особенно при появлении новых вариантов или низком уровне иммунитета у населения - сообщили в ЦОЗ.

Ситуация с ОРВИ в Украине

В Центре общественного здоровья заявляют, что сейчас заболеваемость COVID-19 в Украине существенно не влияет на ход эпидемического процесса ОРВИ.

"По состоянию на 24 неделю 2025 года (09-15.06) удельный вес среди общего количества зарегистрированных случаев ОРВИ составлял 0,2%, наиболее уязвимая группа лиц в возрасте 30-64 лет. Необходимо отметить, что на фоне уменьшения количества пациентов с легкой формой течения болезни, растет коэффициент госпитализации, - сообщили в ЦОЗ.

Отмечается, что на 24 неделе этот показатель составляет 55,5%, что свидетельствует об обращении за медицинской помощью уже при существенном ухудшении состояния здоровья, что увеличивает число госпитализаций в инфекционные стационары и отделения интенсивной терапии и реанимации учреждений здравоохранения и свидетельствует о росте бремени болезней.

"Значительная доля таких пациентов подтверждает необходимость проведения разъяснительной работы среди населения относительно важности профилактической иммунизации против COVID-19 как меры индивидуальной защиты, особенно – среди лиц групп риска", - заявили в ЦОЗ.

В США вакцины от COVID-19 больше не рекомендуются детям и беременным

Дополнение

Издание The Independent сообщало 16 июня, что новый штамм COVID Nimbus (NB.1.8.1) в настоящее время, как сообщается, быстро распространяется по всему миру и находится под пристальным наблюдением Всемирной организации здравоохранения.

Доктор Навид Асиф, врач общей практики в Лондонской больнице общей практики, предупредил, что этот вариант имеет отличительный симптом - сильную боль в горле, известную как "ощущение лезвия бритвы".