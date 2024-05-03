Уик-энд в семейном кругу: топ фильмов для пасхальных выходных

УНН предлагает вам подборку фильмов, которые вы можете посмотреть, если решили провести пасхальные выходные дома.

Собака, спасшая Пасху

Фильм для всей семьи, расскажет историю собачки по имени Зевс, которого семья на время путешествия оставила на время путешествия в собачьих яслях. Там он находит не только новых друзей, но и сталкивается с злодеями, которых ему придется остановить. А еще Зевсу придется не дать испортить Пасху.

Кролик Петрик

Анимационный фильм по сказкам известной Беатрикс Поттер рассказывает историю кролика по имени Петя, который живет вместе с тремя сестричками и мамой в глубокой норе. После смерти старого фермера кролики захватывают не только его сад, но и дом. Но это продолжается до тех пор пока туда не возвращается наследник фермера. Зрителей ждет немало шалостей и курьезных ситуаций.

Винни Пух: Весенние денёчки с Ру

Герои мультфильма Вини, Ру и Тигруля готовы к новым приключениям. Но Кролик считает иначе - сначала нужно убрать в доме. Кролик не готов отступать от намеченного плана. Но дело не только в уборке - главным героям придется вернуть Кролику любовь к Пасхе и пасхальным традициям. Это мультфильм понравится самым маленьким зрителям.

Брюс Всемогущий

Комедия с Джимом Керри в роли тележурналиста Брюса Нолана, который постоянно жалуется на Бога. Однажды Бог его услышал и наделил своей силой - в течение недели Брюс должен выполнять его обязанности. Но никто не обещал, что управлять миром будет легко.

Небеса реальны

Семья Колтона, Сони и их сына Тодда переезжает в Небраску. Но их привычная жизнь меняется не только из-за переезда - с Тоддом происходит несчастный случай и во время операции мальчик переносит клиническую смерть. После этого он рассказывает родителям, что побывал на небесах. Верите ли вы в существование рая? И готовы ли принять то, чего никто не понимает?

Принц Египта

Анимационная адаптация истории из Книги Исход - рассказ о жизненном пути пророка Моисея. Мультфильм сосредотачивается на противостоянии Моисея и Рамзеса, с которым он воспитывался как родной брат.

Мария Магдалина

Драматическая лента о жизни Марии Магдалины. Женщины из рыбацкой деревни, которая оставила все и присоединилась к последователям слова Божьего, которое нес Иисус Христос. Картина затрагивает тему роли женщины в патриархальном обществе. Мария изображена как свободная, сильная личность.