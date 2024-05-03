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Вікенд у сімейному колі: топ фільмів для великодніх вихідних

Вікенд у сімейному колі: топ фільмів для великодніх вихідних

Київ • УНН

 • 103564 перегляди

УНН пропонує добірку різноманітних фільмів для перегляду на великодніх вихідних, серед яких комедії, анімаційні фільми та біблійні історії.

УНН пропонує вам добірку фільмів, які ви можете переглянути, якщо вирішили провести великодні вихідні вдома.

Собака, що врятував Великдень

Фільм для всієї родини, розповість історію песика на ім’я Зевс, якого родина на час подорожі залишила на час подорожі у собачих яслах. Там він знаходить не лише нових друзів, а й стикається з поганцями, яких йому доведеться зупинити. А ще Зевсові доведеться не дати зіпсувати Великдень.

Кролик Петрик

Анімаційний фільм за казками відомої Беатрікс Поттер розповідає історію кролика на ім’я Петрик, який живе разом із трьома сестричками і мамою в глибокій норі. Після смерті старого фермера кролики захоплюють не лише його сад, а й будинок. Але це триває до того часу поки туди не повертається спадкоємець фермера. На глядачів чекає чимало пустощів та курйозних ситуацій.

Вінні Пух: Веснування з Ру

Герої мультфільму Віні, Ру і Тигруля готові до нових пригод. Але Кролик вважає інакше – спочатку потрібно прибрати в будинку. Кролик не готовий відступати від наміченого плану. Та справа не лише в прибиранні – головним героям доведеться повернути Кролику любов до Великодня і пасхальних традицій. Це мультфільм сподобається найменшим глядачам.

Брюс Всемогутній

Комедія з Джимом Керрі в ролі тележурналіста Брюса Нолана, який постійно скаржиться на Бога. Одного разу Бог його почув і наділив своєю силою – протягом тижня Брюс повинен виконувати його обов’язки. Але ніхто не обіцяв, що керувати світом буде легко.

Небеса реальні

Родина Колтона, Соні та їхнього сина Тодда переїздить до Небраски. Але їх звичне життя змінюється не лише через переїзд – з Тоддом стається нещасний випадок і під час операції хлопчик переносить клінічну смерть. Після цього він розповідає батькам, що побував на небесах. Чи вірите ви в існування раю? І чи готові прийняти те, чого ніхто не розуміє?

Принц Єгипту

Анімаційна адаптація історії з Книги Вихід - розповідь про життєвий шлях пророка Мойсея. Мульфільм зосереджується на протистоянні Мойсея та Рамзеса, з яким він виховувався як рідний брат.

Марія Магдалина

Драматична стрічка про життя Марії Магдалини. Жінки з рибальського села, котра залишила все і долучилась до послідовників слова Божого, яке ніс Ісус Христос. Картина зачіпає тему ролі жінки в патріархальному суспільстві. Марія зображена як вільна, сильна особистість.

Олександр Гетьман

Олександр Гетьман

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