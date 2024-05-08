Стартували зйомки другого сезону "Венздей"
Київ • УНН
Розпочалися зйомки другого сезону популярного серіалу Netflix "Середа", де Дженна Ортега повернулася до головної ролі, а Тім Бертон став режисером першого епізоду.
Netflix офіційно розпочав виробництво другого сезону серіалу "Венздей". До головної ролі повернеться Дженна Ортега ; першу серію поставить Тім Бертон. Про це повідомили на ютуб-каналі платформі, передає УНН.
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Зйомки відбуваються в Ірландії. В акторському складі також з'являться Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман, Стів Бушемі, Тандіве Ньютон, Біллі Пайпер та Крістофер Ллойд. З серіалу виключили Персі Хайнса Уайта, який грав Ксав'є Торпа, друга Венздей. Раніше Уайта звинуватили у сексуалізованому насильстві.
"Венздей" є спін-офом "Сімейки Аддамс". Проєкт дебютував у листопаді 2022 року і став одним із найпопулярніших на Netflix. Дата релізу другого сезону поки що невідома.
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