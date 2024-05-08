Стартовали съемки второго сезона "Венздей"

Netflix официально приступил к производству второго сезона сериала "Венздей". К главной роли вернется Дженна Ортега; первую серию поставит Тим Бертон. Об этом сообщили на ютуб-канале платформе, передает УНН.

Детали

Съемки происходят в Ирландии. В актерском составе также появятся Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Стив Бушеми, Тандиве Ньютон, Билли Пайпер и Кристофер Ллойд. Из сериала исключили Перси Хайнса Уайта, который играл Ксавье Торпа, друга Венздей. Ранее Уайта обвинили в сексуализированном насилии.

"Венздей" является спин-оффом "Семейки Аддамс". Проект дебютировал в ноябре 2022 года и стал одним из самых популярных на Netflix. Дата релиза второго сезона пока неизвестна.

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