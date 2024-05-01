Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

Стриминговый сервис Netflix планирует снять сериал "Скуби-Ду" по мотивам серии мультфильмов одноименной франшизы. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Variety, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Netflix готовит соглашение о создании сценария к сериалу, который будет основываться на оригинальных мультфильмах Анны-Барбары.

На данный момент Подробности сюжета держатся в тайне. Однако, как пишет издание, продюсером "Скуби-Ду" будет Warner Bros. Television.

Сценаристами станут Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг, которые также будут исполнительными продюсерами вместе с Андре Немеком и Джеффом Пинкнером от Midnight Radio.

Грег Берланти, Сара Шехтер и Ли Лондон Редман будут исполнительными продюсерами через компанию Berlanti productions. Сейчас компания имеет общее соглашение с Warner Bros. Television.

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Дополнение

В 2002 году уже выходил фильм по мотивам "Скуби-Ду". В нем снялись Фредди Принц-младший, Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини, а Нил Фаннинг озвучил Скуби. Фильм был успешным и собрал более 250 миллионов долларов во всем мире.

Продолжение с тем же актерским составом "Скуби-Ду: Монстры на свободе" вышло в 2004 году и собрало более 180 миллионов долларов.

На протяжении многих лет также было много анимационных проектов о Скуби-Ду, начиная с оригинального мультсериала конца 1960-х годов.

Напомним

Прибыль Netflix резко выросла в первом квартале 2023 года из-за запрета на обмен паролями, добавив 9,3 миллиона новых подписчиков к почти 270 миллионам