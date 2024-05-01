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Актуальне
Netflix планує зняти серіал за мультфільмом "Скубі-Ду" - ЗМІ

Netflix планує зняти серіал за мультфільмом "Скубі-Ду" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 129801 перегляди

Netflix планує створити серіал про Скубі-Ду, заснований на оригінальних мультфільмах Ханни-Барбери, продюсером якого виступить Warner Bros. Television, а виконавчими продюсерами - Джош Аппельбаум, Скотт Розенберг, Андре Немек, Джефф Пінкнер, Грег Берланті, Сара Шехтер та Лі Лондон Редман.

Стримінговий сервіс Netflix планує зняти серіал "Скубі-Ду" за мотивами серії мультфільмів однойменної франшизи. Про це з посиланням на власні джерела пише Variety, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що Netflix готує угоду про створення сценарію до серіалу, що буде ґрунтуватиметься на оригінальних мультфільмах Ганни-Барбери. 

Наразі Подробиці сюжету тримаються в таємниці. Проте, як пише видання, продюсером  "Скубі-Ду" буде Warner Bros. Television.

Сценаристами стануть Джош Аппельбаум і Скотт Розенберг, які також будуть виконавчими продюсерами разом з Андре Немеком і Джеффом Пінкнером від Midnight Radio.

Грег Берланті, Сара Шехтер і Лі Лондон Редман будуть виконавчими продюсерами через компанію Berlanti productions. Наразі компанія має загальну угоду з Warner Bros. Television. 

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Доповнення

У 2002 році вже виходив фільм за мотивами "Скубі-Ду". У ньому знялися Фредді Принц-молодший, Сара Мішель Геллар, Меттью Ліллард і Лінда Карделліні, а Ніл Фаннінг озвучив Скубі. Фільм був успішним та зібрав понад 250 мільйонів доларів у всьому світі. 

Продовження з тим же акторським складом "Скубі-Ду: Монстри на волі" вийшло у 2004 році та зібрало понад 180 мільйонів доларів.

Протягом багатьох років також було багато анімаційних проєктів про Скубі-Ду, починаючи з оригінального мультсеріалу кінця 1960-х років. 

Нагадаємо

Прибутки Netflix різко зросли в першому кварталі 2023 року через заборону на обмін паролями, додавши 9,3 мільйона нових передплатників до майже 270 мільйонів

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