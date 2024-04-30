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Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні

Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні

Київ • УНН

 • 337755 перегляди

У травні на глядачів чекає низка нових серіалів, які розкажуть різноманітні історії: драма про олігарха з Атланти, якому загрожує банкрутство, історична драма про Освенцим, анімаційна антологія "Зоряних воєн", фантастичний трилер про паралельні реальності, документальний фільм про шахрая в Голлівуді та інші прем'єри.

 Травень порадує нас прем’єрами цілої низки серіалів – ми обрали для вас найкращі. Історія "Справжнього чоловіка", "Королеви аферистів" та антагонистів з "Зоряних війн" - що подивитися у травні.

УНН пропонує добірку серіалів показ яких стартує у травні.

"Справжній чоловік" - A Man in Full (США, Netflix, драма/бізнес, 1 сезон, прем'єра – 2 травня).

Міні-серіал заснований на однойменному романі Тома Вульфа розповість історію магната нерухомості з Атланти Чарлі Крукера.  Головний герой стикнеться з підступними ворогами, які намагаються прибрати до рук справу усього його життя, та неочікуваним банкрутством. Головні ролі у шоу виконали Джефф Деніелс ("Стів Джобс", серіал "Новини"), Даян Лейн ("Людина зі сталі", "Суддя Дредд") Том Пелфрі (серіали "Банші", "Озарк", "Любов і смерть"), Люсі Лью ("Ангели Чарлі", "Вбити Білла", серіал "Елементарно") та інші. Міні-серіал скрадатиметься з шести епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

"Татуювальник Аушвіцу" - The Tattooist of Auschwitz (США, Peacock, драма/війна, 1 сезон, прем’єра – 2 травня).

Історичний серіал заснований на однойменному романі журналістки та письменниці Гетер Морріс. Роман засновано на реальних подіях. Головний герой Людвіг (Лале) Соколов – словацький єврей, в’язень концтабору Аушвіц-Біркенау. Після прибуття до табору його призначають татуювальником, який відповідає за нанесення ідентифікаційних номерів на передпліччя в’язнів. Саме у таборі він зустрічає свою співвітчизницю Гіту. Між молодими людьми виникає кохання. Але пара привертає постійну увагу офіцерів СС. Через 60 років Соколов зустрічає письменницю Гетер Морріс, який і розповідає свою історію. У головних ролях: Гарві Кейтель, Мелані Лінскі.

"Зоряні війни: Оповідки про Імперію" - Star Wars: Tales of the Empire (США, Disney+, анімація, прем’єра – 4 травня).

Шестисерійний телесеріал-антологія розповість історію двох персонажів. Події відбуватимуться в різні часи, але будуть пов’язані тематично. Цього разу автори зосередять нашу увагу на історіях Морган Елсбет, яку ми могли бачити в "Мандалорці" та Баррісс Оффі з "Війни клонів". Ми дізнаємося про складне минуле сестри ночі Морган Елсбет, яка врешті стала союзником імперського адмірала Трауна, а також історію Баррісс після її переходу на темний бік сили, коли їй доводиться зіштовхнутися з Великим Інквізитором. У головний ролях: Дайана Лі Іносанто, Мередіт Саленджер. 

  "Темна матерія" - Dark Matter (США, Apple TV+, драма/трилер/наукова фантастика, 1 сезон, прем'єра – 8 травня).

Серіал заснований на однойменному романі Блейка Крауча 2016 року, він же є і творцем шоу. Фізик Джейсон Дессен із Чикаго раптово опиняється в альтернативній версії свого життя. Він намагається повернутися до своєї родини, однак для цього йому доведеться через низку паралельних реальностей та зустрітися з іншими версіями себе. У головних ролях: Джоел Еджертон (друга трилогія "Зоряні війни", "Король"), Дженніфер Коннеллі ("Лабіринт", "Реквієм за мрією", "Кращий стрілець: Маверік"), Алісе Брага ("Елізіум", "Загін самогубців: Місія навиліт"), Джиммі Сімпсон (серіали "Світ Дикого заходу", "Картковий будинок"). Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, перші два з яких вийдуть одночасна, а решта – по одному раз на тиждень з фіналом 26 червня.

Hollywood Con Queen (США, Apple TV+, документальний/кримінальний, прем’єра – 8 травня).

  Документальний проєкт, розповідає про таємничу фігуру, яка отримала прізвисько "Королева аферистів". Ця особи маніпуляціями та обіцянками кар’єрного зросту виманювала у людей статки та експлуатувала своїх жертв з числа працівників кіноіндустрії. Врешті вона привернула увагу приватних детективів та журналіста-розслідувача з The Hollywood Reporter Скотта Джонсона, які взялися розплутувати серію зухвалих злочинів "Королеви". Серіал налічуватиме три епізоди. 

"Бодкін" - Bodkin (США, Netflix, чорна комедія/трилер, 1 сезон, прем'єра – 9 травня).

Події серіалу розгортаються у чарівному ірландському містечку, яке, однак, сповнене жахливих таємниць. Група товаришів, які ведуть власний подкаст, починає розслідування загадкове зникнення трьох людей. Однак, історія в яку вони занурюється виявляється куди загадковішою та більш заплутаною, ніж вони могли очікувати. У головній ролі американський комік Вілл Форте (телешоу "Суботнім вечором в прямому ефірі"). Перший сезон серіалу налічуватиме сім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

"Велика сигара" - The Big Cigar (США, Apple TV+, біографічна драма/трилер, прем’єра – 17 травня).

Міні-серіал розповідає про життя Г’юї Персі Ньютона — афроамериканського революціонера, співзасника радикальної організації "Чорна пантера". Героя розшукують усі правоохоронні структури США, тож він вирішує втекти до Куби. У цій авантюрі йому на допомогу приходить популярний тогочасний кінопродюсер Берт Шнайдер. У головних ролях: Андре Голланд, Тіффані Бун, Алессандро Нівола.

"Ерік" - Eric (Великабританія, Netflix, драма, прем’єра - 30 травня).

Дія міні-серіалу розгортається у Нью-Йорку 80-х років 20 століття. Головний герой на ім’я Вінсент – майстерний ляльковод, автор популярного дитячого телешоу. Одного разу по дорозі до школи загадково зникає його 9-річний син. Вінсент знаходить серед малюнків хлопчика зображення його уявного друга – синього монстра Еріка. Головний герой, вбитий горем, знаходить розраду у дружбі з цим уявним монстром. Але куди заведе його така деструктивна поведінка?

У головні ролі – Бенедикт Камбербетч. 

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