Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае

Май порадует нас премьерами целого ряда сериалов - мы выбрали для вас лучшие. История "Настоящего мужчины", "Королевы аферистов" и антагонистов из "Звездных войн" - что посмотреть в мае.

УНН предлагает подборку сериалов показ которых стартует в мае.

"Настоящий мужчина" - A Man in Full (США, Netflix, драма/бизнес, 1 сезон, премьера - 2 мая).

Мини-сериал основан на одноименном романе Тома Вульфа расскажет историю магната недвижимости из Атланты Чарли Крукера. Главный герой столкнется с коварными врагами, которые пытаются прибрать к рукам дело всей его жизни, и неожиданным банкротством. Главные роли в шоу исполнили Джефф Дэниелс ("Стив Джобс", сериал "Новости"), Дайан Лейн ("Человек из стали", "Судья Дредд") Том Пэлфри (сериалы "Банши", "Озарк", "Любовь и смерть"), Люси Лью ("Ангелы Чарли", "Убить Билла", сериал "Элементарно") и другие. Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

"Татуировщик Аушвица" - The Tattooist of Auschwitz (США, Peacock, драма/война, 1 сезон, премьера - 2 мая).

Исторический сериал основан на одноименном романе журналистки и писательницы Гетер Моррис. Роман основан на реальных событиях. Главный герой Людвиг (Лале) Соколов - словацкий еврей, узник концлагеря Аушвиц-Биркенау. По прибытии в лагерь его назначают татуировщиком, который отвечает за нанесение идентификационных номеров на предплечья узников. Именно в лагере он встречает свою соотечественницу Гиту. Между молодыми людьми возникает любовь. Но пара привлекает постоянное внимание офицеров СС. Через 60 лет Соколов встречает писательницу Гетер Моррис, который и рассказывает свою историю. В главных ролях: Харви Кейтель, Мелани Лински.

"Звездные войны: Рассказы об Империи" - Star Wars: Tales of the Empire (США, Disney+, анимация, премьера - 4 мая).

Шестисерийный телесериал-антология расскажет историю двух персонажей. События будут происходить в разные времена, но будут связаны тематически. На этот раз авторы сосредоточат наше внимание на историях Морган Элсбет, которую мы могли видеть в "Мандалорке" и Баррисс Оффи из "Войны клонов". Мы узнаем о сложном прошлом сестры ночи Морган Элсбет, которая в конце концов стала союзником имперского адмирала Трауна, а также историю Баррисс после ее перехода на темную сторону силы, когда ей приходится столкнуться с Великим Инквизитором. В главных ролях: Дайана Ли Иносанто, Мередит Саленджер.

"Темная материя" - Dark Matter (США, Apple TV+, драма/триллер/научная фантастика, 1 сезон, премьера - 8 мая).

Сериал основан на одноименном романе Блейка Крауча 2016 года, он же является и создателем шоу. Физик Джейсон Дессен из Чикаго внезапно оказывается в альтернативной версии своей жизни. Он пытается вернуться к своей семье, однако для этого ему придется через ряд параллельных реальностей и встретиться с другими версиями себя. В главных ролях: Джоэл Эджертон (вторая трилогия "Звездные войны", "Король"), Дженнифер Коннелли ("Лабиринт", "Реквием по мечте", "Лучший стрелок: Маверик"), Алисе Брага ("Элизиум", "Отряд самоубийц: Миссия навылет"), Джимми Симпсон (сериалы "Мир Дикого запада", "Карточный домик"). Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные - по одному раз в неделю с финалом 26 июня.

Hollywood Con Queen (США, Apple TV+, документальный/криминальный, премьера - 8 мая).

Документальный проект, рассказывает о таинственной фигуре, которая получила прозвище "Королева аферистов". Эта особа манипуляциями и обещаниями карьерного роста выманивала у людей состояние и эксплуатировала своих жертв из числа работников киноиндустрии. В конце концов она привлекла внимание частных детективов и журналиста-расследователя из The Hollywood Reporter Скотта Джонсона, которые взялись распутывать серию дерзких преступлений "Королевы". Сериал будет насчитывать три эпизода.

"Бодкин" - Bodkin (США, Netflix, черная комедия/триллер, 1 сезон, премьера - 9 мая).

События сериала разворачиваются в волшебном ирландском городке, который, однако, полон ужасных тайн. Группа товарищей, которые ведут собственный подкаст, начинает расследование загадочного исчезновения трех человек. Однако, история в которую они погружается оказывается куда более загадочной и более запутанной, чем они могли ожидать. В главной роли американский комик Уилл Форте (телешоу «Субботним вечером в прямом эфире»). Первый сезон сериала будет насчитывать семь эпизодов, все они выйдут одновременно.

"Большая сигара" - The Big Cigar (США, Apple TV+, биографическая драма/триллер, премьера - 17 мая).

Мини-сериал рассказывает о жизни Хьюи Перси Ньютона - афроамериканского революционера, соучастника радикальной организации "Черная пантера". Героя разыскивают все правоохранительные структуры США, поэтому он решает сбежать на Кубу. В этой авантюре ему на помощь приходит популярный тогдашний кинопродюсер Берт Шнайдер. В главных ролях: Андре Холланд, Тиффани Бун, Алессандро Нивола.

"Эрик" - Eric (Великобритания, Netflix, драма, премьера - 30 мая).

Действие мини-сериала разворачивается в Нью-Йорке 80-х годов 20 века. Главный герой по имени Винсент - искусный кукловод, автор популярного детского телешоу. Однажды по дороге в школу загадочно исчезает его 9-летний сын. Винсент находит среди рисунков мальчика изображение его воображаемого друга - синего монстра Эрика. Главный герой, убитый горем, находит утешение в дружбе с этим воображаемым монстром. Но куда заведет его такое деструктивное поведение?

В главных ролях - Бенедикт Камбербэтч.

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