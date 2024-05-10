Warner Bros. анонсировала новый фильм во вселенной "Властелина колец": главным героем станет Голум

В 2026 году Warner Bros. выпустит первый фильм из нового цикла "Властелина колец", в центре которого будет персонаж Голум. предварительное название фильма "Властелин колец: Охота на Голума". Об этом пишет издание Variety, передает УНН.

Детали

Продюсерами фильма станет режиссер оригинальной трилогии "Властелин колец" Питер Джексон и его партнеры Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс.

А режиссером станет Актер Энди Серкис, который и сыграл Голума. Кстати, в этом году он вернется к своей роли.

Исполнительным продюсером фильма выбрали Кена Каминса

Для меня честь и привилегия возвращаться в Средиземье с нашим хорошим другом и коллегой Энди Серкисом, у которого есть незавершенные дела с тем вонючим Голумом! Как пожизненные поклонники огромной мифологии профессора Толкина, мы гордимся тем, что работаем с Майком Де Лукой, ,Пам Эбди и всей командой Warner Bros. над еще одним эпическим приключением - написали в совместном заявлении Джексон, Уолш и Бойенс.

Стартовали съемки второго сезона "Венздей"

Справочно

"Властелин колец" - это кинотрилогия из трех эпических фантастических приключенческих фильмов, основанная на романе "Властелин колец" британского писателя Джона Толкина.

Первый фильм трилогии - "Властелин колец: Братство кольца" - вышел в 2001 году, второй - "Властелин колец: Две башни" - в 2002 году, а третий - "Властелин колец: Возвращение короля" - в 2003 году.

Оригинальная трилогия "Властелин колец", возглавляемая Джексоном, собрала почти 3 миллиарда долларов во всем мире, также эта тройка фильмов была номинирована на 30 премий "Оскар" и унесла домой 17 трофеев.

Напомним

На экраны после нескольких лет перерыва все же выйдет очередной фильм "Риддик" с Вином Дизелем в роли главного героя. Режиссером новой части франшизы под названием "Риддик: Фурия" снова выступит Дэвид Твиги.