Режиссер "Дюны" Дени Вильнев планирует снять фильм о ядерной войне

Дени Вильнев возьмется за экранизацию книги лауреата Пулитцеровской премии Энни Джейкобсен "Ядерная война: Сценарий". Проект пока не подтвержден, Вильнев ведет переговоры с ответственным лицом, но ожидается, что он станет продюсером и режиссером, передает УНН с ссылкой на Variety и Rolling Stone.

Детали

После значительного успеха "Дюны: Часть вторая" режиссер Дени Вильнев готовит следующий проект. Сообщается о переговорах по экранизации номинированной на Пулитцеровскую премию книги Энни Джейкобсен "Ядерная война: сценарий". В нон-фикшн Джейкобсен исследуется возможность ядерной войны через интервью с военными экспертами и гражданскими лицами, которые создали ядерное оружие. Сейчас уже известно о приобретении прав на полнометражный фильм. Вильнев продолжает переговоры, одновременно готовится выступить продюсером и режиссером фильма.

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Дополнение

"Дюна: Часть вторая" продолжает собирать деньги в прокате, - зафиксирован сбор в 630 миллионов долларов по всему миру. Первый фильм Вильнева "Дюна", вышедший на экраны в 2021 году, собрал 402 миллиона долларов в мировом прокате.

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