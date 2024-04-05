Не только "Сёгун": лучше фильмы и сериалы о самураях, которые можно посмотреть на выходных

Сериал "Сегун" уже претендует на то, чтобы стать один из популярнейших теле проектов 2024 года. Телеадаптация одноименного романа Джеймса Клавелла привлекла внимание к самурайской тематике и сложности взаимодействия западной и японской культур. УНН составил для вас подборку фильмов и сериалов о самураях, которые вы сможете посмотреть на выходных.

Голубоглазый самурай

2023 год Рейтинг: IMDb: 8.7

Это мультфильм, но отнюдь не детский. Netflix создал красивый, но весьма кровавый, пронизанный эротизмом сериал, который, пожалуй, может считаться одним из лучших среди ему подобных.

В основе сюжета судьба героини Мидзу – дочери японки и европейца. Девочка подвергалась гонениям из-за цвета глаз – ее считали проклятой, ведь она "дитя белого дьявола", как называли европейцев в Японии XVII века.

Повзрослев Мидзу встает на путь мести – она ищет мужчину – своего отца, изнасиловавшего ее мать. Героиня не знает, кто из 4 "белых дьяволов", находящихся в Японии, ее отец, но она поклялась отомстить и не остановится не перед чем.

В данный момент вышел только 1 сезон сериала, но уже известно, что проект будет продлен.

Крепость Санады

2016 год IMDb: 7.8

Исторический сериал японского производства рассказывает о членах семьи Санада в период Сэнгоку, когда страну охватили непрерывные гражданские войны. Небольшой клан самураев смог пережить тяжелые времена и прославился военным мастерством и хитростью своего лидера Нобусигэ Санады, прославившегося как один из величайших полководцев Японии.

47 ронинов

2013 год IMDb: 6,3.

Создатели фильма взяли за основу японскую легенду, о самураях, поклявшихся отомстить за смерть своего лидера, но превратили ее в фентезийный фильм с Киану Ривзом в главной роли.

Главный герой – полукровка и сирота Кай, оказывается во главе отряда ронинов (самураев потерявших своего сюзерена) и пытающихся восстановить его доброе имя, после того как он пал жертвой предательства.

13 убийц

2010 год. IMDb: 7,6.

Япония средины 19 века – коне эпохи самураев. На фоне смены власти в стране, образовывается отряд из самураев с князем Нарицугу Мацудира, люди которого творят бесчинства и разбои по всей стране.

Скрытый клинок

2004 год. IMDb: 7,7.

Обедневший самурай из провинции Мунэдзо Катагири спасает свою давнюю возлюбленную от жестокого мужа. Но его любовь к девушке – запретна, ведь они из разных сословий. Пока герой переживает личную драму над ним нависает смертельная угроза – его давнему другу поручено убить его.

Последний самурай

2003 год. IMDb: 7,7.

Фильм, для участия в котором, Том Круз долгое время обучался владению мечом и японскому языку.

Вторая половина XIX века – японский император принимает решение изменить страну и принять западные ценности. Самураи оказываются на обочине истории и, неготовые смирится с такой участью, поднимают восстание. Император нанимает американских военных, среди которых и персонаж Тома Круза, для создания обновленной, боеспособной армии, которая сможет подавить самураев.

По сюжету герой Круза попадает в плен к знатному самураю, где ближе знакомится с традициями и обычаями этого сословия, прониякаясь к ним уважением.

Сумрачный самурай

2002 год IMDb: 8,1.

Действие происходит во второй половине XIX века. Простой самурай самого низкого ранга Сэйбэй Игути воспитывает дочерей и выполняет в клане функции завхоза. Однажды мужчина встречает подругу детства, которая только что развелась с жестоким мужем.

Когда тот приходит выяснить отношения, герой вступается за девушку и побеждает противника простой деревянной палкой. Впечатлённый способностями Сэйбэя, его начальник приказывает мужчине убить бунтаря‑самурая, отказывающегося покончить с собой.