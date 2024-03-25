"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Известный актер восстанавливается после операции по исправлению врожденного порока сердца. Теперь 76-летний мужчина имеет кардиостимулятор и даже настроен пошутить. Об этом передает УНН со ссылкой на Arnold's Pump Club.

Детали

За последние несколько лет Арнольд Шварценеггер перенес несколько операций, чтобы исправить врожденный порок сердца, и становится все более открытым в отношении своего здоровья, делясь информацией о своем выздоровлении на своих каналах в социальных сетях и в своем подкасте.

В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы стать немного больше машиной: Мне поставили кардиостимулятор - написал он, ссылаясь на свою культовую роль в кинофраншизе "Терминатор".

Ему неудобно говорить о своем здоровье.

Должен вам сказать, что то, что я вам рассказываю, идет вразрез с моим воспитанием в Австрии, где никто - никогда - не говорил о медицинских проблемах. Все, что касалось здравоохранения, держали при себе - отметил 38-й губернатор штата Калифорния.

Однако звезда Голливуда черпает мужество из всех сообщений, которые получает от людей с такой же болезнью.

Шварценеггер рассказал о своей операции, объяснив, что кардиостимулятор стал необходимым, поскольку рубцы после одной из предыдущих операций вызывали нарушения сердцебиения.

Такова жизнь с генетическим пороком сердца. Но вы не услышите, чтобы я жаловался - сказал он.

"Двустворчатые клапаны убили мою мать и ее мать. Я все еще здесь благодаря медицинским инновациям и потому, что очень старательно поддерживаю связь со своими врачами и прислушиваюсь к ним. Моя мама отказалась от операции по замене клапана. Но тогда единственным вариантом была операция на открытом сердце. Сегодня клапаны заменяют с помощью неинвазивных процедур, после которых вы можете уйти домой в тот же день" - сообщил он.

Напомним,

Модифицированный по заказу Арнольда Шварценеггера Mercedes-Benz Unimog 1977 года выпуска был выставлен на аукцион Barrett-Jackson; автомобиль имеет такие обновления, как внедорожные шины и кожаный салон с автографом Шварценеггера.