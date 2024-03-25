"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kaliforniyaКалифорния
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  101892 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  106749 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  158047 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  152916 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153347 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215154 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180914 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176850 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172878 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140462 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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21 марта 2024, 11:56  •  384784 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  388067 просмотра
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  479218 просмотра

"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Арнольд Шварценеггер, известный актер, перенес операцию по установке кардиостимулятора из-за врожденного порока сердца и хорошо выздоравливает.

Культура •   •  9004 просмотра
"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по бильярду

Украинец Михаил Ларков завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по снукеру в категории U16, который проходит в Сараево, Босния и Герцеговина.

спорт •   •  9648 просмотра
Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по бильярду

Ракетная атака на Одессу: враг ударил по рекреационной зоне, известно о 4 раненых

россия нанесла двойной удар баллистическими ракетами по рекреационной зоне Одессы, разрушив два здания и повредив близлежащие дома, 4 человека получили ранения.

Война •   •  13332 просмотра
Ракетная атака на Одессу: враг ударил по рекреационной зоне, известно о 4 раненых

Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон призвали власти Белгородской и Курской областей ускорить эвакуацию мирных жителей и предоставить дополнительные выплаты, поскольку путинские войска продолжают размещать свои подразделения в жилых кварталах, используя мирных жителей в качестве живого щита.

Война •   •  14853 просмотра
Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей

"Мерзкая истерика": соловьёв порассуждал о жалобах белгородцев о войне, жители города ответили

российский пропагандист владимир соловьев назвал жалобы жителей белгорода на обстрелы "мерзкой истерикой" и заявил, что москва помогает городу, чем вызвал гневные отклики местных жителей, предложивших ему переехать туда со своими детьми.

Война •   •  14049 просмотра
"Мерзкая истерика": соловьёв порассуждал о жалобах белгородцев о войне, жители города ответили

россияне сбросили две авиабомбы на школу в Сумской области

российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на школу в Великописаревской громаде Сумской области, повредив здание школы.

Война •   •  13895 просмотра
россияне сбросили две авиабомбы на школу в Сумской области

Удар ВСУ по вычислительному центру чф рф в Севастополе: 34 россиянина уничтожены, ещё 10 ранены

Информационно-вычислительный центр Черноморского флота России в Севастополе, занимающийся расчетом траекторий ракет, в ночь на 24 марта подвергся украинскому ракетному обстрелу, в результате которого погибли 34 россиянина и еще 10 получили ранения, что вызвало нехватку специалистов для расчетов траекторий.

Война •   •  13289 просмотра
Удар ВСУ по вычислительному центру чф рф в Севастополе: 34 россиянина уничтожены, ещё 10 ранены

Вражеский удар по Одессе: повреждена инфраструктура, пострадали три женщины

Ракетный обстрел Одессы повредил гражданскую инфраструктуру и ранил трех женщин. Относительно ситуации с энергоснабжением в Одессе - по состоянию на 19:00 у более чем 300 тысяч абонентов нет света.

Война •   •  14306 просмотра
Вражеский удар по Одессе: повреждена инфраструктура, пострадали три женщины

В нижегородской области рф женщина попыталась поджечь военкомат

Женщина попыталась поджечь военкомат в Нижегородской области россии, бросив бутылку с зажигательной смесью, но была задержана дежурным и передана полиции.

Война •   •  14235 просмотра
В нижегородской области рф женщина попыталась поджечь военкомат

Исландия выделит около 2 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Украины

Исландия выделит около 2 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для украинских сил обороны, поддерживая безопасность Украины и международное право.

Война •   •  15692 просмотра
Исландия выделит около 2 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Украины