"Дюна 3" стане останньою у франшизі для Вільнева, але він хоче, щоб її продовжували інші

"Дюна 3" стане останньою у франшизі для режисера Дені Вільнева, але він хоче, щоб її продовжували інші люди, повідомляє Gizmodo, пише УНН.

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"Дюна: Частина 2" порадувала фанатів, критиків та колекціонерів попкорну, і, очевидно, Warner Bros. були у захваті від результатів. Але поки що не було жодних оголошень про початок виробництва "Месії Дюни", яка, як передбачається, стане наступною частиною трилогії Дені Вільнева. Звичайно, режисеру потрібна була перерва після "Дюни: Частина 2", але він також відмовляється від ідеї, що поточні фільми "Дюни" з Тімоті Шаламе та Зендаєю у головних ролях взагалі є частиною трилогії", - пише видання.

У розмові з Vanity Fair Вільнев, який присвятив роки свого життя адаптації романів Френка Герберта, явно багато думав про це питання. "По-перше, важливо, щоб люди розуміли, що для мене це був справді диптих. Насправді, це була пара фільмів, які стануть адаптацією першої книги. Це зроблено і це закінчено", - сказав він.

"Якщо я зроблю третій, який перебуває у процесі написання, це не буде схожим на трилогію. Дивно так говорити, але якщо я повернуся до цього, то зроблю щось, що здасться іншим і матиме власну індивідуальність", - зазначив Вільнев.

Також схоже, пише видання, що Вільнев не хоче ставити "Месію Дюни" у певне становище у своєму робочому графіку; він сказав журналу: "Мені подобається робити щось одне за раз... У мене зараз занадто багато справ", і назвав третій фільм "Дюни" просто однією зі своїх справ зараз.

Він також більш ніж відкритий для ідеї, що хтось інший займеться "Дюною" після того, як він закінчить час, про який веде свою розповідь у її світі. "Слухайте, якщо "Месія Дюни" станеться, це буде багато років для мене на Арракісі, і я б із задоволенням зробив щось ще", - сказав він Vanity Fair.

"Я думаю, що було б гарною ідеєю для мене переконатися, що у "Месії" є насіння у проекті, якщо хтось захоче зробити щось ще згодом, бо це чудові книги. Їх важче адаптувати. Вони стають дедалі більше езотеричними. Їх трохи складніше адаптувати, але я не зачиняю двері. Я не робитиму цього сам, але це може статися з кимось іншим", - додав Вільнев.

"Дюна: Пророцтво" вийде на HBO у листопаді