"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

  •  75359 просмотра
рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

  •  52240 просмотра
Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

  •  37278 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  116249 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  65760 просмотра
публикации
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  65760 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  106898 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  116249 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  117452 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

10 сентября 2024, 11:38  •  138753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

  •  7252 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

  •  11229 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  102072 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  107890 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  139968 просмотра
Актуальное
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 14:01  •  7252 просмотра

Read in English

Режиссер Дени Вильнев планирует снять третий фильм «Дюны», но не считает это трилогией. Он открыт к идее, чтобы другие режиссеры продолжили франшизу после его «Мессии Дюны».

"Дюна 3" станет последней во франшизе для режиссера Дени Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие люди, сообщает Gizmodo, пишет УНН.

Детали

"Дюна: Часть 2" порадовала фанатов, критиков и коллекционеров попкорна, и, очевидно, Warner Bros. были в восторге от результатов. Но пока что не было никаких объявлений о начале производства "Мессии Дюны", которая, как предполагается, станет следующей частью трилогии Дени Вильнева. Конечно, режиссеру нужен был перерыв после "Дюны: Часть 2", но он также отказывается от идеи, что текущие фильмы "Дюны" с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях вообще являются частью трилогии", - пишет издание.

В разговоре с Vanity Fair Вильнев, который посвятил годы своей жизни адаптации романов Фрэнка Герберта, явно много думал об этом вопросе. "Во-первых, важно, чтобы люди понимали, что для меня это был действительно диптих. На самом деле, это была пара фильмов, которые станут адаптацией первой книги. Это сделано и это закончено", - сказал он.

"Если я сделаю третий, который находится в процессе написания, это не будет похожим на трилогию. Странно так говорить, но если я вернусь к этому, то сделаю что-то, что покажется другим и будет иметь собственную индивидуальность", - отметил Вильнев.

Также похоже, пишет издание, что Вильнев не хочет ставить "Мессию Дюны" в определенное положение в своем рабочем графике; он сказал журналу: "Мне нравится делать что-то одно за раз... У меня сейчас слишком много дел", и назвал третий фильм "Дюны" просто одним из своих дел сейчас.

Он также более чем открыт для идеи, что кто-то другой займется "Дюной" после того, как он закончит время, о котором ведет свой рассказ в ее мире. "Слушайте, если "Мессия Дюны" произойдет, это будет много лет для меня на Арракисе, и я бы с удовольствием сделал что-то еще", - сказал он Vanity Fair.

"Я думаю, что было бы хорошей идеей для меня убедиться, что у "Мессии" есть семена в проекте, если кто-то захочет сделать что-то еще позже, потому что это отличные книги. Их труднее адаптировать. Они становятся все более эзотерическими. Их немного сложнее адаптировать, но я не закрываю дверь. Я не буду делать этого сам, но это может произойти с кем-то другим", - добавил Вильнев.

"Дюна: Пророчество" выйдет на HBO в ноябре19 июля 2024, 13:19 • 11153 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КультураНовости МираУНН Lite
Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
  •  26032 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
  •  30169 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
  •  106898 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
  •  91755 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
  •  87638 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
  •  117452 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  100982 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
10 сентября 2024, 14:22  •  99294 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
10 сентября 2024, 11:30  •  101119 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
10 сентября 2024, 10:12  •  90292 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Популярные

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  65760 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  116249 просмотра
Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

  •  37278 просмотра
рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

  •  52240 просмотра
Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

  •  75359 просмотра

Публикации

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  65760 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  106898 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  116249 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  117452 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

10 сентября 2024, 11:38  •  138753 просмотра

Война

В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

  •  395 просмотра
Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

  •  3346 просмотра
Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

  •  3123 просмотра
Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

  •  5360 просмотра
Зеленский и премьер Хорватии обсудили разминирование и восстановление Украины

Зеленский и премьер Хорватии обсудили разминирование и восстановление Украины

  •  8156 просмотра

политика

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

  •  734 просмотра
Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

  •  3346 просмотра
Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

  •  3123 просмотра
Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

  •  5360 просмотра
В саммите Крымской платформы принимают участие более 60 участников - Зеленский

В саммите Крымской платформы принимают участие более 60 участников - Зеленский

  •  4474 просмотра

Война

В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

  •  395 просмотра
Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

  •  3346 просмотра
Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

  •  3123 просмотра
Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

  •  5360 просмотра
Зеленский и премьер Хорватии обсудили разминирование и восстановление Украины

Зеленский и премьер Хорватии обсудили разминирование и восстановление Украины

  •  8156 просмотра

политика

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

  •  734 просмотра
Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

  •  3346 просмотра
Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

  •  3123 просмотра
Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

  •  5360 просмотра
В саммите Крымской платформы принимают участие более 60 участников - Зеленский

В саммите Крымской платформы принимают участие более 60 участников - Зеленский

  •  4474 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  59915 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  75009 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  71195 просмотра

Экономика

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

  •  734 просмотра
Украина вдвое увеличила грузооборот морских портов в августе

Украина вдвое увеличила грузооборот морских портов в августе

  •  5852 просмотра
Таможенная служба объяснила особенности таможенного оформления энергогенерирующих приборов

Таможенная служба объяснила особенности таможенного оформления энергогенерирующих приборов

  •  7410 просмотра
По некоторым энергообъектам рф била более 40 раз - ОГП

По некоторым энергообъектам рф била более 40 раз - ОГП

  •  11488 просмотра
Еврокомиссар по вопросам энергетики: ЕС готов отказаться от российского газа

Еврокомиссар по вопросам энергетики: ЕС готов отказаться от российского газа

  •  15204 просмотра

Киев

Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева

Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева

  •  2728 просмотра
Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

  •  17547 просмотра
В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

  •  18319 просмотра
Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

  •  19761 просмотра
Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

  •  24649 просмотра