"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для режиссера Дени Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие люди, сообщает Gizmodo, пишет УНН.

Детали

"Дюна: Часть 2" порадовала фанатов, критиков и коллекционеров попкорна, и, очевидно, Warner Bros. были в восторге от результатов. Но пока что не было никаких объявлений о начале производства "Мессии Дюны", которая, как предполагается, станет следующей частью трилогии Дени Вильнева. Конечно, режиссеру нужен был перерыв после "Дюны: Часть 2", но он также отказывается от идеи, что текущие фильмы "Дюны" с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях вообще являются частью трилогии", - пишет издание.

В разговоре с Vanity Fair Вильнев, который посвятил годы своей жизни адаптации романов Фрэнка Герберта, явно много думал об этом вопросе. "Во-первых, важно, чтобы люди понимали, что для меня это был действительно диптих. На самом деле, это была пара фильмов, которые станут адаптацией первой книги. Это сделано и это закончено", - сказал он.

"Если я сделаю третий, который находится в процессе написания, это не будет похожим на трилогию. Странно так говорить, но если я вернусь к этому, то сделаю что-то, что покажется другим и будет иметь собственную индивидуальность", - отметил Вильнев.

Также похоже, пишет издание, что Вильнев не хочет ставить "Мессию Дюны" в определенное положение в своем рабочем графике; он сказал журналу: "Мне нравится делать что-то одно за раз... У меня сейчас слишком много дел", и назвал третий фильм "Дюны" просто одним из своих дел сейчас.

Он также более чем открыт для идеи, что кто-то другой займется "Дюной" после того, как он закончит время, о котором ведет свой рассказ в ее мире. "Слушайте, если "Мессия Дюны" произойдет, это будет много лет для меня на Арракисе, и я бы с удовольствием сделал что-то еще", - сказал он Vanity Fair.

"Я думаю, что было бы хорошей идеей для меня убедиться, что у "Мессии" есть семена в проекте, если кто-то захочет сделать что-то еще позже, потому что это отличные книги. Их труднее адаптировать. Они становятся все более эзотерическими. Их немного сложнее адаптировать, но я не закрываю дверь. Я не буду делать этого сам, но это может произойти с кем-то другим", - добавил Вильнев.

"Дюна: Пророчество" выйдет на HBO в ноябре