Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року
Київ • УНН
Disney+ випустить анімаційний серіал про Дарта Мола у 2026 році. Сем Вітвер знову озвучить лиходія, а дія розгортатиметься після "Війни клонів".
Новий анімаційний серіал із "Зоряних війн" (Star Wars), присвячений Дарту Молу, вийде на Disney+ у 2026 році, і Сем Вітвер повернеться, щоб озвучити культового лиходія, повідомляє Variety, пише УНН.
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Новини про мультсеріал під назвою "Мол - Повелитель тіней" (Maul - Shadow Lord) були анонсовані на святкуванні "Зоряних війн" у Токіо в п'ятницю з Вітвером. Раніше він кілька разів озвучував Мола, зокрема у мультсеріалах "Зоряні війни: Війни клонів" (Star Wars: The Clone Wars) та "Зоряні війни: Повстанці" (Star Wars Rebels), а також у фільмі 2018 року "Соло. Зоряні Війни. Історія" (Solo: A Star Wars Story).
Директор Lucasfilm Дейв Філоні та віцепрезидент з анімації Афіна Портільйо показали несподіваний короткий огляд шоу під час панелі, присвяченої 20-річчю Lucasfilm Animation. Останній кадр відео, присвяченого роковинам, був із нової серії "Мол", що привело натовп у захват.
Під час панелі після анонсу Портільйо сказала, що фанати можуть очікувати дізнатися багато про Мола в серіалі. "На жаль, я не можу розповісти вам занадто багато, але можу сказати, що участь Сема Вітвера в серіалі була бездоганною, - сказала вона. - Я дуже рада, що він зможе переглядати сценарії та робити свій внесок у все це. Дейв Філоні та Сем створили персонажа для анімації, тому дуже важливо почути його думки про глибину персонажа".
Вітвер розповів, що дія серіалу відбувається "приблизно через рік" після "війн клонів", тому він "трохи обтрушується" після того, як Асока "вигнала його на узбіччя".
"Ми дізнаємося дещо нове про цього персонажа, - продовжив Вітвер. - У нього є деякі інші риси, які ви не подумали б, що у нього є, але які чудово узгоджуються з тим, що він пережив".
Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу18.04.25, 08:50 • 65881 перегляд