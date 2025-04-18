Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

Новий анімаційний серіал із "Зоряних війн" (Star Wars), присвячений Дарту Молу, вийде на Disney+ у 2026 році, і Сем Вітвер ​​повернеться, щоб озвучити культового лиходія, повідомляє Variety, пише УНН.

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Новини про мультсеріал під назвою "Мол - Повелитель тіней" (Maul - Shadow Lord) були анонсовані на святкуванні "Зоряних війн" у Токіо в п'ятницю з Вітвером. Раніше він кілька разів озвучував Мола, зокрема у мультсеріалах "Зоряні війни: Війни клонів" (Star Wars: The Clone Wars) та "Зоряні війни: Повстанці" (Star Wars Rebels), а також у фільмі 2018 року "Соло. Зоряні Війни. Історія" (Solo: A Star Wars Story).

Директор Lucasfilm Дейв Філоні та віцепрезидент з анімації Афіна Портільйо показали несподіваний короткий огляд шоу під час панелі, присвяченої 20-річчю Lucasfilm Animation. Останній кадр відео, присвяченого роковинам, був із нової серії "Мол", що привело натовп у захват.

Під час панелі після анонсу Портільйо сказала, що фанати можуть очікувати дізнатися багато про Мола в серіалі. "На жаль, я не можу розповісти вам занадто багато, але можу сказати, що участь Сема Вітвера в серіалі була бездоганною, - сказала вона. - Я дуже рада, що він зможе переглядати сценарії та робити свій внесок у все це. Дейв Філоні та Сем створили персонажа для анімації, тому дуже важливо почути його думки про глибину персонажа".

Вітвер ​​розповів, що дія серіалу відбувається "приблизно через рік" після "війн клонів", тому він "трохи обтрушується" після того, як Асока "вигнала його на узбіччя".

"Ми дізнаємося дещо нове про цього персонажа, - продовжив Вітвер. - У нього є деякі інші риси, які ви не подумали б, що у нього є, але які чудово узгоджуються з тим, що він пережив".

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