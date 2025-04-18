Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год
13:41 • 5088 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

13:23 • 10875 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

10:59 • 23281 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
08:50 • 63055 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
08:41 • 60746 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 107614 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 44646 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 106811 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 75203 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

17 апреля, 15:30 • 166783 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+24°
5.4м/с
23%
Популярные новости

В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу

18 апреля, 04:28 • 79857 просмотра

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

18 апреля, 05:50 • 51737 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

08:32 • 82048 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

09:33 • 23983 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа

09:36 • 33438 просмотра
публикации

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

12:10 • 22376 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

08:32 • 82387 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 107615 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 106811 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

17 апреля, 15:30 • 166783 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Скотт Бессент

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Вашингтон

Китай

Реклама
УНН Lite

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

13:58 • 444 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

13:19 • 3520 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

10:07 • 21429 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

09:33 • 24201 просмотра

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

18 апреля, 05:50 • 51968 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Шахед-136

Facebook

Телеграмма

БМ-27 "Ураган"

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

Киев • УНН

 • 2882 просмотра

Disney+ выпустит анимационный сериал о Дарте Моле в 2026 году. Сэм Витвер снова озвучит злодея, а действие будет разворачиваться после "Войны клонов".

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году
www.starwars.com

Новый анимационный сериал из "Звездных войн" (Star Wars), посвященный Дарту Молу, выйдет на Disney+ в 2026 году, и Сэм Уитвер вернется, чтобы озвучить культового злодея, сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Новости о мультсериале под названием "Мол - Повелитель теней" (Maul - Shadow Lord) были анонсированы на праздновании "Звездных войн" в Токио в пятницу с Уитвером. Ранее он несколько раз озвучивал Мола, в частности в мультсериалах "Звездные войны: Войны клонов" (Star Wars: The Clone Wars) и "Звездные войны: Повстанцы" (Star Wars Rebels), а также в фильме 2018 года "Соло. Звездные Войны. История" (Solo: A Star Wars Story).

Директор Lucasfilm Дэйв Филони и вице-президент по анимации Афина Портильо показали неожиданный короткий обзор шоу во время панели, посвященной 20-летию Lucasfilm Animation. Последний кадр видео, посвященного годовщине, был из новой серии "Мол", что привело толпу в восторг.

Во время панели после анонса Портильо сказала, что фанаты могут ожидать узнать много о Моле в сериале. "К сожалению, я не могу рассказать вам слишком много, но могу сказать, что участие Сэма Уитвера в сериале было безупречным, - сказала она. - Я очень рада, что он сможет просматривать сценарии и вносить свой вклад во все это. Дэйв Филони и Сэм создали персонажа для анимации, поэтому очень важно услышать его мнение о глубине персонажа".

Уитвер рассказал, что действие сериала происходит "примерно через год" после "войн клонов", поэтому он "немного отряхивается" после того, как Асока "выгнала его на обочину".

"Мы узнаем кое-что новое об этом персонаже, - продолжил Уитвер. - У него есть некоторые другие черты, которые вы не подумали бы, что у него есть, но которые прекрасно согласуются с тем, что он пережил".

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода18.04.25, 08:50 • 50522 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,566.40
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,594.14