Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

Новый анимационный сериал из "Звездных войн" (Star Wars), посвященный Дарту Молу, выйдет на Disney+ в 2026 году, и Сэм Уитвер вернется, чтобы озвучить культового злодея, сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Новости о мультсериале под названием "Мол - Повелитель теней" (Maul - Shadow Lord) были анонсированы на праздновании "Звездных войн" в Токио в пятницу с Уитвером. Ранее он несколько раз озвучивал Мола, в частности в мультсериалах "Звездные войны: Войны клонов" (Star Wars: The Clone Wars) и "Звездные войны: Повстанцы" (Star Wars Rebels), а также в фильме 2018 года "Соло. Звездные Войны. История" (Solo: A Star Wars Story).

Директор Lucasfilm Дэйв Филони и вице-президент по анимации Афина Портильо показали неожиданный короткий обзор шоу во время панели, посвященной 20-летию Lucasfilm Animation. Последний кадр видео, посвященного годовщине, был из новой серии "Мол", что привело толпу в восторг.

Во время панели после анонса Портильо сказала, что фанаты могут ожидать узнать много о Моле в сериале. "К сожалению, я не могу рассказать вам слишком много, но могу сказать, что участие Сэма Уитвера в сериале было безупречным, - сказала она. - Я очень рада, что он сможет просматривать сценарии и вносить свой вклад во все это. Дэйв Филони и Сэм создали персонажа для анимации, поэтому очень важно услышать его мнение о глубине персонажа".

Уитвер рассказал, что действие сериала происходит "примерно через год" после "войн клонов", поэтому он "немного отряхивается" после того, как Асока "выгнала его на обочину".

"Мы узнаем кое-что новое об этом персонаже, - продолжил Уитвер. - У него есть некоторые другие черты, которые вы не подумали бы, что у него есть, но которые прекрасно согласуются с тем, что он пережил".

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