Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

Фильм Райана Гослинга и Шона Леви "Звездные войны" (Star Wars) под официальным названием "Звездные войны: Звездный истребитель" (Star Wars: Starfighter) выйдет в прокат в мае 2027 года, сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Lucasfilm подтвердил, что звезда "возглавит" новую часть "Звездных войн" под названием "Звездные войны: Звездный истребитель" с режиссером Шоном Леви. Производство фильма планируется начать осенью, а Disney установила дату выхода в прокат на 28 мая 2027 года.

После многочисленных сообщений о приверженности Гослинга и Леви к проекту "Звездных войн" президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и главный креативный директор Дэйв Филони официально представили планы по "Звездному истребителю" в пятницу утром на ежегодном мероприятии Star Wars Celebration.

Издание также может подтвердить, что Джонатан Троппер написал сценарий для фильма. Троппер уже писал предыдущие фильмы для Леви ("Проект Адам" (The Adam Project), "Здесь я тебя и оставлю" (This Is Where I Leave You) и является создателем сериала Apple TV+ "Друзья и соседи" (Your Friends & Neighbours).

Гослинг и Леви появились на трансляции Star Wars Celebration, чтобы, как пишет издание, еще больше подразнить проектом, причем Гослинг был в кепке с надписью "Никогда не говори мне о шансах" (Never tell me the odds).

"Находясь здесь и видя вас всех, я еще больше вдохновляюсь, чтобы сделать это. В этой комнате так много творчества и воображения, и так много любви. Это такое замечательное напоминание о том, как много могут значить для нас фильмы, особенно как много значат для нас эти фильмы, - сказал Гослинг аудитории, что кричала, в конце презентации. - Сила - таинственная вещь, но поскольку я здесь, сила - это фанаты. Все, на что мы можем надеяться, это "Да пребудут с нами фанаты".

"Мы тоже фанаты, - сказал Леви. - Очевидно, что между этими историями и аудиторией есть связь, но мы провели свою жизнь в этой аудитории. Мы знаем, насколько это важно".

Самостоятельный фильм, который фокусируется на новых персонажах во вселенной "Звездных войн", происходит примерно через пять лет после событий "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker), который завершил сагу о Скайуокерах и в настоящее время является последним полнометражным фильмом в хронологии "Звездных войн". Другие подробности о кастинге не сообщали.

Дополнение

Проект знаменует для Леви режиссерское продолжение после мега-ударного комедийного боевика Marvel Studios "Дэдпул и Росомаха", который собрал 1,3 миллиарда долларов в мировом прокате после выхода в июле 2024 года и стал самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю. Гослинга в последний раз видели в насыщенной экшном романтической комедии "Каскадер" (The Fall Guy), которая вышла в мае 2024 года. "Звездный истребитель" - это новый скачок для актера, который обычно не любит франшизы, и чьи немногочисленные встречи с интеллектуальной собственностью ("Барби" (Barbie), "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049) имели меньший успех у зрителей, чем вездесущая (и невероятно прибыльная) франшиза "Звездные войны", пишет издание.

"Звездный истребитель" выйдет всего через год после выхода следующего театрального фильма "Звездные войны" - "Мандалорец и Грогу" (The Mandalorian & Grogu). Этот фильм, театральное продолжение сериала Disney+ "Мандалорец" (The Mandalorian), уже завершил основные съемки и выйдет в кинотеатрах 22 мая 2026 года. Он станет первым полнометражным фильмом "Звездных войн" с премьеры "Скайуокера. Восхождение" в декабре 2019 года.