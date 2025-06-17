Россия подняла в небо два Ту-95МС с "Оленьи" - Воздушные силы ВСУ
Киев • УНН
Ночью 17 июня Воздушные силы ВСУ сообщили об активности двух Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. В случае ракетной угрозы будет сообщено дополнительно.
В ночь на 17 июня Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале предупредили о взлете 2-х бортов Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья", передает УНН.
Зафиксирована активность 2-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении
"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
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