Росія підняла в небо два Ту-95МС з "Оленьї"- Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 17 червня Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ) у своєму Telegram-каналі попередили про зліт 2-х бортів Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья", передає УНН.

Зафіксовано активність 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку - повідомили Повітряні сили ЗСУ о 00:30.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у дописі.

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