Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога

В Международный день блогера УНН собрал советы, как сделать блог популярным и с какими предубеждениями сталкиваются инфлюенсеры в начале развития собственного бренда.

Сегодня, 14 июня, отмечается Международный день блогера. Идея этого праздника родилась в 2004 году. Этот неофициальный праздник был создан для того, чтобы объединить блогеров со всего мира и популяризировать блогерство как способ самовыражения и ведения диалога с людьми из разных стран и происхождения.

Блогер, инфлюенсер Анастасия Унгурян рассказала с чего начинать ведение блога:

определение своей концепции блога;

анализа конкурентов;

оживление блога. Создать 12-18 экспертных reels, 4-8 экспертных постов/ reels, 15-20 дней вести stories;

закреплять актуальные;

должна быть четко заполнена шапка профиля (кто вы, какой ваш профиль).

Также она поделилась секретами, как сделать блог успешным и популярным.

Регулярность

Унгурян отметила, что речь идет о регулярности создания контента.

Почему часто мы выпадаем из блога? Мы делаем какие-то хаотические действия. Мы вышли три раза подряд в сториз, а потом выпали на две недели. Почему? Потому что у нас нет расписания, мы это все делаем хаотично. Но нужно понимать, если вы блогер, ваша работа, это как для кого-то утром собраться и поехать на работу, а для вас - это выйти в блог - сказала Унгурян.

Она советует установить расписание и придерживаться его.

Распишите свои будущие публикации, reels на неделю. Регулярные публикации помогают поддерживать интерес аудитории и повышают видимость вашего блога. То есть если вы будете регулярны, то вы будете больше попадаться вашей аудитории. Поэтому подойдите к этому серьезно и распишите ваш контент-план - сказала блогер.

Банк идей

Второй лайфхак от Унгурян - это создание в Telegram, или любом другом месте, папки "Банк идей".

Все что вам приходит на ум, чем вы можете поделиться со своей аудиторией, что вы можете рассказать, какое у вас есть мнение, сразу записывайте в "Банк идей". Вы сможете потом просто заходить туда и вытаскивать оттуда идеи для своих stories, когда у вас нет вдохновения или идей с чем выйти к аудитории - рассказала Унгурян.

Просмотры reels

Унгурян советует развивать свою насмотренность.

Каждый день уделяйте 20-30 мин просмотру reels. Но не просто как потребитель, а как тот кто анализирует контент. Что сейчас в тренде, что понравилось людям, что понравилось вам, что зацепило ваше внимание. Какой контент создают ваши конкуренты, что у них "заходит", что вы можете взять себе для примера. Мы вдохновляемся контентом, но не "слизываем" его. Не теряйте своей уникальности - отмечает блогер.

Паузы в stories

Унгурян отметила, что пауза в stories является полезной.

Раньше было важно, классно каждый день выходить в stories. Сейчас (нужна – ред.) пауза в stories, когда у нас предыдущие stories полностью пропадают, когда мы даем им исчезнуть и выходим с новой stories. Тогда наши охваты повышаются. Это действительно работает - сказала Унгурян.

Снимайте себя со стороны

Унгурян советует снимать себя со стороны для того, чтобы был потом материал для оформления stories.

Возьмите себе за привычку снимать себя со стороны. То есть 10-15 секундные видео. Если у вас нет штатива, то вы не блогер. Это шутка, но, если вы его приобретете, это облегчит вашу жизнь. Очень часто мы выставляем stories, а подкладок нет, мы не знаем на чем выставлять. Поэтому, пьете кофе – снимите себя со стороны, что-либо делаете, снимите себя со стороны. В этом вам поможет штатив и кнопка к нему - поделилась лайфхаком Унгурян.

Хештеги уже не работают

Унгурян подчеркнула, что хештеги уже не работают.

Вместо них мы используем ключевые слова в описании на тему блога. Например, в моем случае – это "личный бренд", "маркетинг" и т.д. - сказала Унгурян.

Триггерные заголовки

Блогер советует для reels использовать триггерные заголовки, которые будут цеплять и привлекать внимание людей.

Мы обязательно используем заголовки, особенно в разговорных reels. Если нет триггерного заголовка, то человек не понимает почему должен остановиться, смотреть, слушать вас. Скорее всего он вас в ленте перевернет. Если вы оставить триггерный заголовок, например: три причины почему ты не худеешь, то человек поймет почему он должен остаться - рассказала Унгурян.

Упаковка блога

Унгурян подчеркнула, что главное – это определить концепцию и целевую аудиторию вашего блога.

Последний пункт. Все, что я перечислила выше не имеет смысла, если ваш блог не упакован. Если вы не определили главную концепцию вашего блога и целевую аудиторию для кого создавать контент - добавила Унгурян.

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Что может мешать на пути к созданию блога

Унгурян отмечает, что очень много талантливых людей не начинают свой блог из-за страхов и предубеждений.

Первый страх – уже так много блогеров и экспертов

"Мне места нет, поздно начинать. Но нужно понимать, что здесь место есть для всех. Вы должны быть уникальным, а не лучшим", - подчеркнула блогер.

Задайте себе следующие вопросы:

какова моя история? Чем она особенная от других?

каков мой профессиональный путь?

какую пользу подписчики получат от моего блога?

что меня отличает от других? Чем этот блогер, эксперт лучше меня? Что я могу улучшить?

Второй страх – еще ничего не достиг/ла, чтобы меня слушали

Стоит понимать, что у каждого есть своя уникальность и свой подход, который может заинтересовать других и откликнуться несмотря на отсутствие в начале определенной картинки.

"Вы должны понять, что блог – это деньги, возможности, клиенты и ваши будущие кейсы, уважение людей, ощущение смысла", - сказала Унгурян.

Унгурян отметила, что у всех блогеров были страхи в начале, бояться это нормально. Главное работать с этим.

Третий страх – неинтересная жизнь

"Вы должны понять, что интересная, или не интересная ваша жизнь – это зависит только от вас. Это в ваших руках. Есть ошибочное мнение, что бренды, роскошь – это есть интересной жизнью, но сейчас этим в Instagram вы никого уже не удивите. Зацепить человека вы можете своей откровенностью, своим путем", - сказала Унгурян.

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