Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу

У Міжнародний день блогера УНН зібрав поради, як зробити блог популярним та з якими упередженнями стикаються інфлюенсери на початку розвитку власного бренда.

Сьогодні, 14 червня відзначається Міжнародний день блогера. Ідея цього свята народилася у 2004 році. Це неофіційне свято було створено для того, щоб об’єднати блогерів з усього світу та популяризувати блогерство як спосіб самовираження та ведення діалогу з людьми з різних країн та походження.

Блогерка, інфлюенсерка Анастасія Унгурян розповіла з чого починати ведення блогу:

визначення своєї концепції блогу;

аналізу конкурентів;

оживлення блогу. Створити 12-18 експертних reels, 4-8 експертних постів/ reels, 15-20 днів вести stories;

закріплювати актуальні;

має бути чітко заповнена шапка профілю (хто ви, який ваш профіль).

Також вона поділилася секретами, як зробити блог успішним та популярним.

Регулярність

Унгурян зазначила, що мова йде про регулярність створення контенту.

Чому часто ми випадаємо з блогу? Ми робимо якісь хаотичні дії. Ми вийшли три рази підряд в сторіз, а потім випали на два тижні. Чому? Тому що в нас немає розкладу, ми це все робимо хаотично. Але потрібно розуміти, якщо ви блогер, ваша робота, це як для когось зранку зібратися і поїхати на роботу, а для вас - це вийти в блог - сказала Унгурян.

Вона радить встановити розклад й притримуватися його.

Розпишіть свої майбутні публікації, reels на тиждень. Регулярні публікації допомагають підтримувати інтерес аудиторії й підвищують видимість вашого блогу. Тобто якщо ви будете регулярні, то ви будете більше попадатися вашій аудиторії. Тому підійдіть до цього серйозно й розпишіть ваш контент-план - сказала блогерка.

Банк ідей

Другий лайфхак від Унгурян - це створення в Telegram, чи будь-якому іншому місці, папки "Банк ідей".

Все що вам приходить на думку, чим ви можете поділитись зі своєю аудиторією, що ви можете розказати, яка у вас є думка, одразу записуйте в "Банк ідей". Ви зможете потім просто заходити туди й витягувати звідти ідеї для своїх stories, коли у вас немає натхнення чи ідей з чим вийти до аудиторії - розповіла Унгурян.

Перегляди reels

Унгурян радить розвивати свою надивленість.

Кожного дня приділяйте 20-30 хв перегляду reels. Але не просто як споживач, а як той хто аналізує контент. Що зараз в тренді, що сподобалося людям, що сподобалося вам, що зачепило вашу увагу. Який контент створюють ваші конкуренти, що в них "заходить", що ви можете взяти собі для прикладу. Ми надихаємося контентом, але не "злизуємо" його. Не втрачайте своєї унікальності - наголошує блогерка.

Паузи у stories

Унгурян зазначила, що пауза в stories є корисною.

Раніше було важливо, класно кожного дня виходити в stories. Зараз (потрібна – ред.) пауза в stories, коли у нас попередній stories повністю пропадають, коли ми даємо їм зникнути й виходимо з новою stories. Тоді наші охоплення підвищуються. Це дійсно працює - сказала Унгурян.

Знімайте себе зі сторони

Унгурян радить знімати себе зі сторони для того, щоб був потім матеріал для оформлення stories.

Візьміть собі за звичку знімати себе зі сторони. Тобто 10-15 секундні відео. Якщо у вас немає штатива, то ви не блогер. Це жарт, але, якщо ви його придбаєте, це полегшить ваше життя. Дуже часто ми виставляємо stories, а підкладок немає, ми не знаємо на чому виставляти. Тому, п’єте каву – зніміть себе зі сторони, будь-що робите, зніміть себе зі сторони. У цьому вам допоможе штатив та кнопка до нього - поділилась лайфхаком Унгурян.

Хештеги вже не працюють

Унгурян наголосила, що хештеги вже не працюють.

Замість них ми використовуємо ключові слова в описі на тему блогу. Наприклад, в моєму випадку – це "особистий бренд", "маркетинг" тощо - сказала Унгурян.

Тригерні заголовки

Блогерка радить для reels використовувати тригерні заголовки, які будуть чіпляти та привертати увагу людей.

Ми обов’язково використовуємо заголовки, особливо у розмовних reels. Якщо немає тригерного заголовку, то людина не розуміє чому має зупинитися, дивитися, слухати вас. Скоріш за все вона вас у стрічці перегорне. Якщо ви залишити тригерний заголовок, наприклад: три причини чому ти не худнеш, то людина зрозуміє чому вона має залишитися - розповіла Унгурян.

Упаковка блогу

Унгурян наголосила, що головне – це визначити концепцію та цільову аудиторію вашого блогу.

Останній пункт. Все, що я перерахувала вище немає сенсу, якщо ваш блог не упакований. Якщо ви не визначили головну концепцію вашого блогу й цільову аудиторію для кого створювати контент - додала Унгурян.

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Що може заважати на шляху до створення блогу

Унгурян зазначає, що дуже багато талановитих людей не розпочинають свій блог через страхи та упередження.

Перший страх – вже так багато блогерів та експертів

"Мені місця немає, пізно починати. Але потрібно розуміти, що тут місце є для всіх. Ви маєте бути унікальним, а не найкращим", - наголосила блогерка.

Задайте собі наступні питання:

яка моя історія? Чим вона особлива від інших?

який мій професійний шлях?

яку користь підписники отримають від мого блогу?

що мене відрізняє від інших? Чим цей блогер, експерт кращий за мене? Що я можу покращити?

Другий страх – ще нічого не досягнув/ла, щоб мене слухали

Варто розуміти, що в кожного є своя унікальність та свій підхід, який може зацікавити інших та відгукнутися попри відсутність на початках певної картинки.

"Ви маєте зрозуміти, що блог – це гроші, можливості, клієнти та ваші майбутні кейси, повага людей, відчуття сенсу", - сказала Унгурян.

Унгурян зазначила, що у всіх блогерів були страхи на початку, боятися це нормально. Головне працювати з цим.

Третій страх – нецікаве життя

"Ви маєте зрозуміти, що цікаве, чи не цікаве ваше життя – це залежить тільки від вас. Це у ваших руках. Є помилкова думка, що бренди, розкіш – це є цікавим життям, але зараз цим в Instagram ви нікого вже не здивуєте. Зачепити людину ви можете своєю відвертістю, своїм шляхом", - сказала Унгурян.

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