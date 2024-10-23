"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

О том, как менее травматично поговорить с ребенком о разводе, как этот процесс может повлиять на его будущую личную жизнь, и что делать, если ребенок чувствует себя виноватым из-за развода родителей, УНН пообщались с психологом и автором блога о психологии Ириной Рудницкой.

На третьем году полномасштабной войны стремительно начала расти статистика разводов в Украине. Сам процесс развода довольно непростой на психологическом уровне для обоих партнеров. Ведь, как отметила эксперт, разрыв отношений можно приравнять к смерти близкого человека. Но и так же значительному стрессу подвергаются дети, у которых разводятся родители. Ведь в таком случае не только разрушается семья, а полностью меняется жизнь. Во время развода детям важно правильно подать информацию и поддерживать их эмоциональное состояние. Младшим детям важно объяснять ситуацию просто и доступно, избегать деталей конфликтов между родителями, чтобы не создавать дополнительного давления. Родители должны акцентировать внимание на том, что ребенка будут любить одинаково и продолжать заботиться о нем, независимо от того, что происходит между мамой и папой.

Каким образом лучше сообщить ребенку о том, что вы с партером/партнершей планируете разводиться?

Первое - это вы должны принять окончательное решение о разводе. И желательно, обсудив это с партнером. Потому что если вы сами еще колеблетесь, не нужно втягивать ребенка в ваши эмоциональные качели. Тем более ни в коем случае не следует советоваться с детьми: "Как думаешь, расставаться мне или нет?". Это взрослое решение и принимают его взрослые. А детям сообщают, как о решенном факте. Конечно, сказать это надо как можно более поддерживающе и в доступной для возраста ребенка форме. Лучше когда сообщают оба родителя или мама. Так как обычно мама - наиболее безопасная фигура для ребенка. И все детали будущей жизни ребенка вы должны обсудить заранее: с кем, где будет проживать ребенок, как часто будет встречаться с другим родителем. Стоит делать все, чтобы в жизни ребенка было как можно меньше изменений в связи с вашим разводом. В такой стрессовый момент детям важно иметь как можно больше стабильности, на которую их психика сможет опереться.

Следующее - если вы испытываете чувство вины перед ребенком, то лучше сначала проработать это с психологом. Потому что ваше чувство вины вызовет сопротивление, обиду, напряжение у ребенка, и разговор может не сложиться. Чтобы избавиться от чувства вины, осознайте, что ребенку важнее видеть счастливых родителей, пусть даже если они больше не вместе. Это будет гораздо лучше, чем ему наблюдать несчастных и жертвующих своим счастьем ради него родителей. И никогда не прикрывайтесь ребенком.

Как родителям лучше общаться с ребенком о разводе, чтобы минимизировать стресс?

Основная мысль такова: "мы с папой больше не счастливы друг с другом. Поэтому решили расстаться и жить отдельно. Но расстаемся мы, взрослые. Ни мама, ни папа не расстаются с тобой! Мы по-прежнему оба будем заботиться о тебе. Мы твои родители-и это навсегда! В твоей жизни ничего не изменится". Здесь стоит говорить только правду. Не обманывайтесь, если это не так. И например, переезд или смена детского сада или школы, объясняйте истинной причиной.

Как развод может повлиять на разные возрастные группы детей? Есть ли разница в реакциях детей младшего возраста и подростков?

Чем младше ребенок, тем большим стрессом может быть развод родителей для него. Но чем младше ребенок, тем больше на него влияет именно эмоциональное состояние матери. То есть стресс будет прямо пропорциональным эмоциональному напряжению матери. Поэтому так важно стабильное состояние мамы - для этого нужно мобилизоваться по возможности всей семье: и отцу ребенка, и дедушкам, и бабушкам нужно самостоятельно интересоваться жизнью ребенка, и спрашивать у мамы, какая помощь нужна, разделять заботы и ответственность за ребенка. И конечно, давать женщине время на себя, чтобы она могла восстановить свои ресурсы и быть надежной, стабильной опорой для ребенка.

А вот дети среднего возраста могут быть привязаны одинаково сильно, как к маме, так и к папе. Для них важно сохранить достаточно общения с тем из родителей, с которым не будут жить.

Как влияет на ребенка, если один из родителей умышленно ограничивает общение с другим?

Для ребенка это очень трудно. Это как будто ребенку предлагают выбрать кого-то одного из родителей, а от другого отказаться. А на уровне подсознания (и даже на клеточном, генетическом уровне) ребенок состоит наполовину из отца, наполовину из матери. Представляете, каждая наша клеточка - наполовину отцовская, наполовину мамина. А нам фактически предлагают от половины себя отказаться. Это порождает огромный внутренний конфликт на всю жизнь.

Как дети воспринимают, когда один из родителей выстраивает четкий распорядок дня, а другой постоянно создает праздничную атмосферу? И что полезнее для ребенка?

Не стоит компенсировать чувство вины подарками и весельем. "Папа-праздник" - это опасная модель воспитания. Во-первых, вы опять же противопоставляете себя маме ребенка и закладываете мину замедленного действия, когда ребенок научится добиваться своего манипуляциями: "если мама не позволит, то можно папу дожать". Или даже шантажом: "если ты это не сделаешь, то ты плохая, то пойду к папе, он лучше тебя". Папа наравне с мамой несет ответственность за воспитание, решает совершенно разные, в том числе неприятные вопросы. Конечно, не стоит откупаться подарками, праздником и отсутствием распорядка.

Как новые отношения родителей могут повлиять на ребенка? Существует ли определенный период адаптации к этому?

Существует период, когда нужно отгореть и отпустить эту потерю, что с вами произошла. Потому что развод - это потеря, которая по силе стресса приближается к смерти близкого человека. Кроме того, мало расстаться - важно осознать: "какая модель отношений у меня была, что в ней привело к разводу, и что стоит изменить в себе, чтобы не наступить снова на те же грабли". На все это нужно время. Вот почему психологи не рекомендуют из одних отношений убегать в другие. Новые ваши негармоничные отношения конечно только ретравматизируют и вас, и вашего ребенка. А вот проработав все эти вещи, желательно еще и с психологом, вы будете готовы к новым, более зрелым и гармоничным отношениям. И это вашим детям только пойдет на пользу, потому что они будут иметь здоровый образец для подражания и пример, как быть счастливыми.

Какие ошибки чаще всего совершают родители в процессе развода, которые могут негативно повлиять на ребенка?

Худшее, что можно сделать - это втягивать ребенка в этот процесс - рассказывать все подробности конфликта, выплескивать на ребенка свои обиды на партнера, обливать грязью партнера, просить ребенка встать на свою сторону против другого родителя. Или же перекладывать ответственность за развод на ребенка, советоваться: "расставаться мне с папой или нет?". Ну и также недопустимым является наказывать партнера ограничением общения с ребенком. Так вы причиняете боль в первую очередь ребенку.

Другой ошибкой будет скрывать от ребенка развод, делать вид, что ничего не происходит. У людей есть так называемые зеркальные нейроны (у детей они развиты лучше всего), которые помогают на невербальном уровне считывать эмоциональное состояние родителей.

Как развод родителей может изменить отношение ребенка к семейным ценностям и их личным отношениям в будущем?

Ну как образец для подражания, о чем я уже упоминала. В будущем такому человеку будет легче принять решение о разводе. Или же, если процесс развода происходил не экологично, например, ребенка втягивали в конфликт, и это было для него очень болезненно, то эти болезненные воспоминания могут стать барьером к женитьбе во взрослом возрасте. Внутри будет жить подсознательный страх снова почувствовать эту боль.

Что можно посоветовать в ситуациях, когда ребенок чувствует себя виноватым из-за развода родителей?

Психика ребенка как устроена, что она чувствует себя центром Вселенной, и все что случается вокруг, это все из-за нее. Чем ребенок младше, тем это чувство сильнее. Поэтому ребенок обязательно будет чувствовать вину в том, что родители разводятся - это все из-за нее, потому что она плохо себя вела, или что-то не так сделала. Исходя из этого вы должны четко и уверенно донести ребенку: "мы с папой расстаемся, потому что мы больше не счастливы вместе. Но ты в этом не виноват. Это не из-за тебя. Тебя мы любим и будем любить так же и после развода". Возможно это надо повторить несколько раз, чтобы ребенок избавился от чувства вины.

Как влияет на ребенка, если один из родителей внезапно исчезает из его жизни?

Это подрывает базовое доверие ребенка к миру. Потому что родители-это безопасность, забота, защита. Ребенок доверяет родителям. И когда этого вдруг не становится, у нее возникает страх и теперь доверять другим, в ее понимании, становится опасно - могут предать, как это сделал один из родителей. Если так случилось, то другой из родителей, а также бабушки , дедушки, тети, дяди должны взять на себя функцию защиты, базовой безопасности. Ну и говорить о пропавшем отце или матери лишь хорошее, чтобы в ребенке не развилась травма брошенного или преданного.

Как влияет на ребенка, если ему не объясняют почему произошли такие внезапные изменения?

Это вызывает тревожность и напряжение - ведь ребенок на невербальном уровне считывает эмоции и атмосферу в доме. И не понимает, что случилось-а значит чувствует себя беспомощной и виноватой. Здесь стоит помнить, что ребенок в такие моменты может думать, что это все происходит из-за него.

Как влияет на ребенка если ей говорят, что мама / папа ей говорят, что другой родитель не хочет ее видеть? Что ли у него новая жизнь и нет времени на ребенка? Что ли другой из родителей хотел отдать ее в детский дом?

Я уже об этом говорила: формируется чувство вины, подрывается базовое доверие к миру, развивается травма покинутости. Я-образ ребенка может сформироваться со знаком "-"": Я не Ок, я недостоин любви. И может зародиться внутренний конфликт; одна часть психики отца (маму) любит, нуждается в контакте, а вторая ненавидит, потому что "он так со мной поступил, или хотел поступить".

Но вероятность этих последствий еще очень зависит от ресурсов, которые владеет ребенок. Чем больше ресурсов, тем с меньшими последствиями выйдет ребенок из этого опыта.

Существуют ли исследования, указывающие на то, что ребенок после развода становится более самостоятельным или ответственным?

Не встречала таких. Иногда, да, вынужденно должен стать более самостоятельной, потому что уже не получает столько заботы и опеки. А иногда стресс приводит наоборот, к временному регрессу, то есть ребенок разводится делать то, что раньше уже умел. Потому что психика должна как-то обслуживать стресс, и энергии на новые навыки не хватает. Но это пройдет - не волнуйтесь и не стыдите ребенка за это. Напротив, это сигнал о том, что ребенку нужно больше заботы и безусловной любви.

Может ли развод побудить ребенка отдалиться от одного из родителей? Как предотвратить это?

Может. Но это ребенок, как правило, считывает и моделирует отношение одного из родителей, того, который для него является более надежным - обычно это мама.

Важно ли родителям получать психологическую поддержку, чтобы избежать передачи своих собственных эмоциональных переживаний детям во время развода?

Собственно, мы с этого начали: мы транслируем детям свои чувства, состояния, убеждения - и невербальная даже больше, чем словами. Поэтому, да. Это как в самолете стюардесса рассказывает о технике безопасности: "в случае разгерметизации салона надеть кислородную маску сперва на себя, а потом на вашего ребенка."То есть, мы ничем не сможем помочь нашему ребенку, если не позаботимся сперва о себе.

И не стесняйтесь обращаться за помощью, в том числе профессиональной. Это не признак слабости, а наоборот, маркер взрослой, ответственной жизненной позиции.